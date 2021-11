Pagmamahal sa kalikasan, pahalagahan sa kinabukasan

Ngayong buwan ng Nobyembre ay ipinagdiriwang ang National Clean Air Month at National Environmental Awareness Month.

Biyaya ng Panginoon ang kalikasan. Napakayaman ng bansa pagdating sa likas na yaman. Pero madalas naaabuso ang paggamit nito, kaya naman palagi rin tayong nakararanas ng mga matinding pagbaha, tagtuyot dulot ng pagbabago sa klima.

Bilang mga Pilipino, responsibilidad nating alagaan ang siyang pinagkukunan natin ng pagkain, tirahan, gamot at iba pang essential need.

Ito ang ilang ‘small ways’ para magpakita ng pagmamahal kay Inang Kalikasan:

1.Huwag mag-aksaya ng papel. Sa opisina naming, ineengganyo ko ang mga kasama ko sa trabaho na gamitin ang scratch paper para sa mga papeles na hindi naman opisyal na isusumite. Ang mga puno ang pinagkukunan ng materyales ng mga papel kaya as much as possible ay huwag tayong mag-aaksaya at gumamit lang ng naayon sa kung ano ang kailangan.

2.Magkaroon ng disiplina kapag nagtatapon ng basura. Magsegregate tayo. Nabubulok, hindi nabubulok at recyclables. Ang hindi natin maayos na pagtatapon ng basura lalo na ng plastic at iba pang hindi nabubulok ay pwedeng maging dahilan ng mga pagbaha, pagdumi ng ating mga ilog, dagat at iba pang anyo ng tubig, at polusyon.

3.Magdala ng reusable na kutsara, tinidor, straw o inumang baso o tumbler. Maraming mga siyudad at bayan ang may ordinansa laban sa paggamit ng plastic at disposable na mga utensils sa restaurants. Isa rin itong paraan para maiwasan din ang pagkahawa ng covid-19 at iba pang mga sakit dulot ng hindi maayos na paghuhugas o pag-sterilize ng mga kutsara tinidor, plato at iba pa.

4.Huwag mag-aksaya ng tubig at kuryente. Paniguraduhing patayin ang mga hindi ginagamit na appliance, ilaw at gripo Paniguraduhing pataying ang mga appliance, ilaw, at tubig tuwing di ginagamit. Nakatulong ka na sa kalikasan, nakatipid ka pa sa babayarang bill sa tubig at kuryente.

5.Maglakad o mag-bisikleta kung malapit lang ang pupuntahan. Isa sa mga paraan para mabawasan ang air pollution ay ang pag-iwas na gumamit ng sasakyan lalo pa kung malapit lang naman ang pupuntahan. Pwedeng lakarin o magbisikleta na lang, nakapag-ehersisyo ka pa.

Napakarami pang iba’t ibang paraan para alagaan ang ating mga likas na yaman. Gawin sana natin itong activity na pampamilya. Isali natin ang ating mga anak sa waste segregation o di kaya sa pagrerecycle. Turuan natin sila habang maaga na maging aware sa kanilang mga kilos na maaaring makadagdag sa tuluyang pagkasira ng kalikasan. . Hindi unlimited ang ating likas na yaman. Kaya Kung mayroon man tayong ginamit, marapat lang na palitan natin ito, hindi lang para sa atin, kundi sa susunod pang henerasyon.