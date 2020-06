Pagmamahal sa bayan

Kahapon, kasabay ng Independence Day ay gumawa tayo ng kasaysayan sa pamamagitan ng isang online rally. New normal na rin muna tayo sa pagsasama-sama at pagtitipon. Maganda rin naman dahil kahit yung mga nasa malalayong lugar, basta may internet connection, nakakasali. Walang makakapigil sa atin, kahit COVID-19.

Nakaka-inspire nitong mga nakaraang linggo, aktibong-aktibo ang ating mga kababayan. Marami ang may pakialam sa nangyayari sa bansa at sa gobyerno. Nakita nating kapag nagsasama-sama, lumalakas ang boses natin at napapakinggan ang mga hinaing. Nakakatuwa na marami ang hindi nagpadala sa kanilang takot.

High school pa lang ako ay adbokasiya ko na ang protektahan ang karapatan natin bilang mga mamamayan. Kailangan tayong magbantay dahil ang labis na kapangyarihan ay pwedeng mauwi sa pang-aabuso.

Gusto nyo ba kaming samahan sa laban na ito? Paano?

Una, wag kang maduduwag. Mahal mo si Inang Bayan? Ang tunay na nagmamahal ay sumasaibayo sa takot, ipaglalaban ito kahit pa anong mangyari.

Pangalawa, manood at makinig ng balita sa mga lehitimong source of information para malaman ang nangyayari sa kapaligiran. Magbasa ng dyaryo, mag-subscribe sa website ng news agencies. Kapag aware tayo sa mga isyu, namumulat tayo sa totoong estado ng ating lipunan. Unti-unti ring nabubuo ang ating opinyon. Pwede tayong makaimpluwensiya ng ibang tao. Pwede tayong sumali sa mga diskurso. Pero wag kalimutang, bitbitin ang respeto. Alam kong laganap ang panghihiya at pagtatalo sa social media kapag magkakaiba ang pananaw, pero kailangan ng ekstrang pasensiya at pang-unawa.

Pangatlo, gamitin natin ang ating boses para isulong ang karapatan at kapakanan ng bawat isa. Minsan sa sobrang bigat ng dinadala natin, nakakalimutan natin ang ibang tao lalo na ang ating kababayan. Kaya natutuwa ako na sa gitna ng krisis, maraming Pinoy ang nag-step up, nanguna sa pagtulong sa kapwa, nag-ambagan para sa relief operations para sa walang-wala. Sa huli, alalahanin nating magkakapatid tayo. Nagtutulungan, nagdadamayan. Walang tunay na malaya hangga’t ang bawat isa ay malaya.

Ngayong, lantaran na ang pagsira ng Chinese government sa ating mga yamang-dagat at pambubully sa ating mga mangingisda, ngayong maraming kapwa Pilipino ang namamatay, nagugutom, ikinukulong dahil sa kulang na kulang na tulong, ngayong tayo ay pinatatahimik… Ngayon nating kailangang-kailangan ipakita ang pagmamahal sa bayan.

Hawak natin ang pinakamalakas na sandata kung tayo ay nagkakaisa.