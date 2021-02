Paglusob ng DA sa mga babuyan farm pinalagan

Sinopla ng Samahang Industriya ng Agrikultura ang Department of Agriculture na tigilan ang pagha-harass sa mga magbababoy sa pamamagitan ng pagbibisita sa kanilang farm.

“Alam naman ng lahat na wala na halos baboy sa Bulacan,” sabi ni SINAG chair Rosendo So.

Aniya, wala ring saysay kung magho-hoard sila ng baboy dahil malulugi lang sila sa pakain o feeds kung itatago lang nila ang baboy na maaa­ring ibenta na.

“Bakit hindi ang mga cold storages ng pork importers ang puntahan nila? Ilang linggo na nagbababala ang DA na may hoarder at profiteers. It is time na kasuhan na nila, kung meron. Kung wala naman, huwag na gumawa ng fishing expedition,” sabi ni So.

Ayon sa SINAG, walang baboy na P270 hanggang P300 per kilo na mabibili sa Metro Manila kung walang subsidiya ng pamahalaan.

Dagdag pa ni SINAG, noong isang taon pa nila pinanana­wagan kay Agriculture Secretary William Dar na kailangan ng subsidy ng mga magdadala ng baboy mula Visayas at Mindanao at nagpapasalamat ito na, sa wakas, nagkaroon na ng commitment ang DA.

Pinapatunayan ng pangakong subsidiya na mali ang price ceiling na itinakda ng DA.

Giit pa ng SINAG, P180 per kilo ang binayad ng DA sa mga baboy galing South Cotabato. Kung kukuwentahin, ang subsidiyang ibinigay ay nasa P35 per kilo at hindi P21 na unang sinabi ni Dar.

Sabi ni So, sana ay tuloy-tuloy magbigay ng subsidiya para bumaba ang presyo ng baboy sa Metro Manila na araw-araw ay nangangailangan­ ng 4,000 baboy. (Eileen Mencias)