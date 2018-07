Paglulustay sa pera ng bayan nalantad sa mga COA report

Nalalantad sa serye ng mga annual audit report ng Commission on Audit (COA) kung ginagamit nang tama o mali ng iba’t ibang tanggapan ng gobyerno ang pondo na inilalaan sa kanila kada taon.

Sa mga ginawang pagsisiyasat ng COA, nalalaman kung paano nilulustay ng mga kagawaran at ahensiya ng pamahalaan ang budget na ibinibigay sa kanila bawat taon para gamitin sa mga proyekto at programa na kapaki-pakinabang.

Batay sa serye ng annual audit report na inilalabas ng COA, marami ang nakitaan ng butas sa paraan ng paggamit ng budget. Maraming kagawaran at mga korporasyong pag-aari at kontrolado ng gobyerno ang nakitaan ng iregularidad sa paglulustay ng kanilang pondo.

Isang halimbawa ang Department of Public Works and Highways (DPWH) na marami pang hindi natatapos gawin na mga proyektong impraestraktura. May mga natapos na ring ipagawa pero nakitaan naman ng mga depekto ang istraktura.

May mga kagawaran o ahensiya na naglalakihan ang mga benepisyong ibinibigay sa kanilang mga empleyado kahit na salungat ito sa direktiba ng Tanggapan ng ­Pangulo. Isang halimbawa dito ang Philippine Amusement and Gaming Corporation (Pagcor) kaugnay sa maluhong benepisyo na ibinibigay sa kanilang mga opisyal at empleyado.

Ang ibang audit report ay inulit lang ng COA dahil nasira na nila noon pa pero hindi pa rin pala binibigyan ng kaukulang aksyon ng ‘subject’ na kagawaran, ahensiya o korporasyong pag-aari at kontrolado ng pamahalaan.

Ang pagbili ng Philippine National Police (PNP) ng mga depektibong Mahindra patrol vehicle ay sinita na nila dati.

Maraming pondo ang nasasayang pero kada taon ay humaharap pa rin sa Kongreso ang mga opisyal o kinatawan ng iba’t ibang departamento para humingi ng budget para sa kanilang mga programa at proyekto.

Hindi lang daan-daang libong halaga ng pondo ang nasisita ng COA kundi milyon-milyon at ang iba’y aabot ng bilyon. Napakalaking pera na hindi nagagamit lahat sa tamang paraan.