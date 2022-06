Paglobo ng PH utang pinabubusisi kay Bongbong

Pinaiimbestigahan ni Bayan Muna Chairperson Neri Colmenares kay President-elect Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos ang pagkabaon sa utang ng Pilipinas.

Kasabay ito ng pagkuwestiyon ni Colmenares sa paglobo ng utang ng bansa sa nakalipas na anim na taon dahilan upang umabot na sa kabuuang P6.7 trilyon.

“Ang sabi nila, lumaki ang utang dahil sa COVID-19 response. But truth be told, out of the total P6.7 trillion national debt, roughly only 10%, or around P616 billion, has been disbursed for COVID response,” pagkuwestiyon ni Colmenares.

“The incoming administration has the duty to investigate Pres. Duterte’s borrowings. Makatarungan ba ang mga kondisyong sa ilalim nito? Nagamit ba sa tama ang pera?” tanong ni Colmenares. (Eralyn Prado)