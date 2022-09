Paglobo ng mga kolorum isinisi sa palpak na IT contractor

Inalmahan ng malalaking transport group sa bansa ang patuloy at ilegal na pamamasada ng mga ko­lorum na sasakyan dahil sa mabagal at sablay umanong serbisyo ng dayuhang information technology (IT) platform ng Land Transportation Office (LTO) na Land Transportation Management System (LTMS).

Sa isang press conference kahapon sa Quezon City, sinabi ng mga lider ng Pangkahalatang Sanggunian Manila at Suburbs Drivers Association (Pasang-Masda), Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines (ALTODAP), PISTON, Stop&Go, Alliance of Concerned Transport Organizations (ACTO), Liga ng Transport Operators sa Pilipinas (LTOP), Federation of Jeepney Operators and Drivers­ Association of the Philippines (FEJODAP) at grupo ng mga PUV sa Blumentritt na ilegal na nakakapamasada ang mga kolorum nilang kakompitensya dahil hindi pa konektado ang LTMS sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB).

Insulto at sampal anila sa kanila ito na sumusunod sa LTO at LTFRB dahil pinakikinabangan ng mga kolorum ang palpak na sistema ng dayuhang IT.

Giit nila, may mga araw na hindi sila bumibiyahe para maa­sikaso ang rehistro ng kanilang sasakyan at lisensya pero umuuwi silang pagod at bigo dahil mabagal at parati pa umanong offline ang LMTS.

Idinagdag ng mga ito na dismayado rin sila dahil sa halip na makipag-ayos ay tila nakikipagbangayan pa ang IT contractor na Dermalog sa LTO.