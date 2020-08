Paglobo ng COVID infection rate tutukan din

Naalarma si Senate Minority Leader Franklin Drilon sa tumataas na bilang ng mga Pinoy na nag-positive sa COVID-19 gayundin sa palaki nang palaking infection rate sa bansa.

Sa kasalukuyan, sinabi ni Drilon umabot na sa 12 hanggang 13 ang porsiyento ng infection rate nitong nakaraang dalawang linggo mula sa dating 10 porsiyento noong nag-umpisa ang outbreak sa bansa.

“The spread of the virus in the country is worsening, from about 10% early on in the outbreak, the positivity rate or infection rate is now reaching 12% to 13% in the past two weeks,” pahayag ni Drilon sa isang panayam sa radyo.

“I’ve heard that they are attributing the surge in the number of cases to the increased testing capacity. Ang hindi nila binabanggit ay ang pagtaas ng positivity rate,” dagdag nito.

“If we look at the data in March and April, the positivity rate then was between 9-10%, now it is anywhere between 12-13% and is still increasing,” ayon pa sa ssenador.

Sa simula ng pandemya, ang positivity o infection rate sa bansa ay 9 porsiyento lamang. Sa kada 100 indibvidual, 10 ang nagpositibo sa virus.

Subalit nitong nakalipas na dalawang linggo, umanot na sa 12 hanggang 13 porsiyento ang infection rate sa bansa.

Inihalimbawa nito ang kaso noong Agosto 6 kung sa 19,666 indibidwal na sinuri, 2,4000 ang nakumpirmang positibo o mahigit 12.3 porsiyento ang infection rate.

Pinakamatinding naitala ya noong Agosto 1 kung saan nakapagtala ng bansa ang 13.9 porsiyentong infection rate matapos magpositibo sa virus ang 3,641 indibidwal mula sa 26,149 katao na sinuri.

Kaya naunahan na ng Pilipinas ang Indonesia sa Southeast Asia bilang pinakamaraming kaso ng COVID-19.

“For all that we are doing, having the strictest and longest lockdown that put the country at a standstill, we still failed to prevent the spread of the virus,”ani Drilon.

“This is not a contest; this is not a race between nations. It is a race between the virus and our health system. Are we winning the war? Are we on the road to stop the spread of the virus?” dagdag nito.

Giit pa ni Drilon na kung hindi makontrol ang virus sa pamamagitan ng epektibong testing, dapat magpatupad ang gobyerno ng lockdown sa lahat bagama’t makakaapekto ito sa ekonomiya at maraming Pinoy ang mawawala pa ng trabaho at lalong maghihirap.

“Huwag nating pagtuunan ng pansin kung mas mataas tayo o mas mataas ang Indonesia. Ang pansinin natin ay kung ano ang ating magagawa. Ang infection rate, iyan po ang ating kalaban. Hindi yung mga prediction ng UP ang gagawin nating basehan kaya nanalo tayo. That’s neither here nor there,” ani Drilon. (Dindo Matining)