Paglipad ni Darna nakadepende kay Cardo Dalisay

Ngayon ang COVID-19 swab test ng mga taga-“FPJ’s Ang Probinsyano” at wait lang sila ng results, pero naka-lock-in na sila sa location nila sa Batangas.

Malamang, sa Sunday ang first taping day uli nila.

Yes, magtutuloy-tuloy na ang lock-in taping ni Jane de Leon na bagong kasama sa cast ng nasabing action series ni Coco Martin.

Bago nga ang “Darna” na isang TV series na, ang “FPJ’s Ang Probinsyano” muna ang pagkakaabalahan ni Jane.

So, hindi pa sure na sure kung kailan ba ang simula ng taping ng “Darna” series dahil depende kung hanggang kailan tatagal sa series ni Coco si Jane.

Well…

Richard sa ‘Probinsyano’ magbi-birthday

Tuloy pa rin ang special guesting ni Richard Gutierrez sa “FPJ’s Ang Probinsyano”.

Sabi ng nanay niyang si Annabelle Rama, ngayon nga rin daw ang swab testing ni Richard.

Sa taping na ng nasabing series aabutan ng kanyang birthday si Richard dahil hanggang sa end of the month ang lock-in nila roon.

Ok lang naman dahil masuwerte na nagwo-work ka on your birthday.

Saka sa panahon ngayon ng pandemic, hindi na naman uso na nagse-celebrate ng malaki.

Malamang daw, magkaroon sila ng birthday dinner for Richard kapag nakalabas na ito from “FPJ’s Ang Probinsyano” taping. Bale fourth lock-in taping na rin ‘yon ng aktor.

Anyway, si Raymond Gutierrez naman na twin-brother ni Richard, wala ring balak pa para sa kanilang birthday.

Hindi na nga nagpaplano si Raymond dahil last year, hindi naman daw niya nagawa ang kahit na ano sa mga plano niya dahil sa pandemic.

Pero sabi naman ni Bisaya, malamang daw na magdi-dinner lang sila ng pamilya sa kanilang White Plains house para sa birthday ni Raymond.

Ian, Ogie walang atrasan sa concert

Si Ogie Alcasid ang producer ng “KilaboTitos” concert na isa sa naapektuhan last year ng lockdown dahil nga sa pandemic.

Nang makatsikahan ko sa “Anything Goes” online show ko for Abante News Online Facebook page ang mister ni Regine Velasquez-Alcasid a month ago, hindi pa siya sure kung ano na ang gagawin sa “KilaboTitos” nila ni Ian Veneracion.

Sabi ni Ogie, ngayong 2021 sila magdedesisyon tungkol doon.

Dahil malabo pa rin talaga ‘yung actual concert, nagsabi na rin si Ogie na gagawin na nilang virtual concert ang “KilaboTitos”.

So, online na lang sila magko-concert ni Ian.

Pero concert daw talaga ‘yon. Kung ano ‘yung unang plinano nila for next year, ‘yon ang mapapanood sa “KilaboTitos” virtual concert nila, minus the live audience nga lang daw.

So, when nila ilalabas ang details ng tungkol sa virtual concert na ‘yon?

“Baka next week pa. May mga inaayos pa kasi kami, kaya hindi pa puwedeng i-announce kung when ‘yon at kung kailan magiging available ang tickets, pati ibang details.

“But we’re excited for our virtual concert!” sey ni Ogie.

Well, sa panahon ngayon, nauuso naman ang virtual concerts talaga, kaya ganoon na lang talaga ang mapapanood natin!