Paglilingkod, malasakit iba-bandila ng ABS-CBN sa Araw ng Kalayaan

TNT Boys kakanta ng ‘Lupang Hinirang’

Ipagtitibay ng ABS-CBN ang pangako nitong paglingkuran ang mga Pilipino nang may pagmamahal at malasakit sa taunang flag raising ceremony nito tuwing Araw ng Kalayaan ngayong Miyerkoles (Hunyo 12) pagkatapos ng “Umagang Kay Ganda.”

Ngayong taon, ipinagdiriwang ng Kapamilya network ang tatag ng Pilipino sa harap ng hirap, trahedya, at kalamidad. Kikila-lanin din nito ang mga nakasama ng ABS-CBN sa paghatid ng tulong sa milyon-milyong mga Kapa-milyang nangangaila-ngan sa pamamagitan ng iba’t ibang proyekto ng kompanya sa nakaraang 65 na taon.

Sa kanyang talumpati, pinasalamatan ng ABS-CBN chairman na si Mark Lopez ang mga donor, partner, at volunteer na nakibahagi sa misyon ng ABS-CBN na maglingkod sa mga Pilipino sa loob ng mga nakaraang dekada.

Magpapatuloy naman ang ABS-CBN sa mga adbokasiya nito para sa kalikasan at kaligtasan, kabataan at edukasyon, at kabuhayan at kalusugan, at hinihimok din ang bawat mamamayan na makiisa.

Mapapanood ang panunumpa sa layuning ito ngayong Araw ng Kala-yaan, na pangungunahan nina ABS-CBN president at CEO na si Carlo Katigbak, ABS-CBN Integrated News and Current Affairs head na si Ging Reyes, ABS-CBN Lingkod Kapamilya Foundation Inc. (ALKFI) managing director na si Susan Afan, at Knowledge Channel Foundation Inc. president na si Rina Lopez Bautista.

Mangunguna sa ABS-CBN Flag-Raising ceremony ang “TV Patrol” anchors na sina Noli ‘Kabayan’ De Castro at Bernadette Sembrano. Tampok rin dito ang international singing sensation na TNT Boys, na kakanta ng “Lupang Hinirang” at isang bagong awit mula sa National Artist na si Ryan Cayabyab, kasama ang singing group na The Company. Naroon din upang makiisa ang iba pang opisyal ng ABS-CBN tulad ng COO of Broadcast na si Cory Vidanes at ABS-CBN Films Productions Inc. ma-naging director Olive Lamasan, at ilang Kapamilya artists.

Ang flag-raising ceremony ay tradisyon ng ABS-CBN, kung saan nakikibahagi ang mga empleyado at staff ng Kapamilya network mula sa iba’t ibang regional station sa Pilipinas at sa ibang bansa.