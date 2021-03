Paglilinaw sa isyu ng HTAC

Kamakailan ay naging usap-usapan ang papel na ginagampanan ng Health Technology Assessment Council (HTAC) dahil may ilang mga taong nagtatanong kung ano ang papel na ginagampanan ng HTAC patungkol sa paggamit ng bakunang Sinovac para sa emergency.

Bilang pangunahing may-akda ng Republic Act 11223 o ang Universal Health Care (UHC) Act sa Lower House noong 17th Congress, ipinahayag ko ang aking mga pananaw tungkol dito sa maraming mga okasyon. Malinaw na sinabi ko na ang HTAC ay nagrerekomenda lamang at ang pagsusuri nito ay hindi kinakailangan lalo na ngayong oras na ito kung saan ang karamihan sa mga bakuna ay nasa ilalim pa rin emergency use authorization (EUA).

Kahit na ang mga dalubhasa mula sa Department of Health – National Immunization Technical Advisory Group (DOH-NITAG) ay nagbigay ng kanilang opinyon tungkol sa bagay na ito. Ayon sa kanila hindi pa kailangan ang pagsusuri ng HTAC para sa tinanggap nating donasyon na Sinovac dahil hindi naman ito pinondohan ng gobyerno.

Gusto ko ring liwanagin na hindi iniuutos ng batas ng UHC na ang mga gamot o bakuna na inaprubahan na ng Food and Drug Administration (FDA) ayon sa mga tuntunin sa kaligtasan at pagiging epektibo ay kailangan pang sumailalim sa karagdagang pagsusuri ng HTAC bago ito payagan na gamitin.

Isinasaad ng Section 34 ng RA 11223 na, “The Health Technology Assessment or HTA process shall be institutionalized as a fair and transparent priority setting mechanism that shall be recommendatory to the Department of Health and PhilHealth for the development of policies and programs, regulation, and the determination of a range of entitlements such as drugs, medicines, pharmaceutical products, and other devices, procedures and services as provided for under this Act.”

Ang ibig sabihin nito na ay hindi pwedeng husgahan ng HTAC ang desisyon ng FDA sa kaligtasan at pagiging epektibo ng isang gamot o bakuna. Ito din ang pananaw ng aking mentor at adviser na si Dr. Ernesto Domingo, isang Ramon Magsaysay Awardee. Ayon sa kanya walang dahilan para sa isang bakuna na naaprubahan na ng FDA at inirekomenda ng maraming mga pang-internasyonal na katawan, na isailalim pa sa talakayan ng HTAC.

Sinabi din ng DOH na ang HTAC ay isang economic tool. Pinag-aaralan nito ang kahusayan ng gobyerno sa pagkuha o pagtanggap ng mga bakuna, kaya naiiba ang pagsusuri nito sa FDA.

Binanggit din ng DOH na maliban sa hindi kailangan suriin ng HTAC ang mga tinanggap na bakunang Sinovac bago ito gamitin sa pagbabakuna ng ating mga medical frontliner hindi rin possibleng gawin agad ang pagsusuri dahil hindi dumating ng maaga ang mga dokumento para sa pagsusuri.

Gayunpaman, habang ang gobyerno ay nakatakdang kumuha ng 1 milyong doses ng nasabing bakuna, sinabi ng DOH na ang HTAC ay kasalukuyang gumagawa ng ethics at cost-effectiveness review ng bakunang Sinovac. Inaasahan ang rekomendasyon nila sa loob ng buwan ng Marso.

Sa ngayon, mataas pa rin ang pag-aalangan ng mga tao na magpabakuna kaya kailangan natin palakasin ang kumpiyansa sa bakuna para maprotektahan natin ang ating mga kababayan. Ang pagpapahayag ng negatibong opinyon ay hindi makakatulong na isakatuparan ang ating layunin na mabakunahan ang lahat ng karapat-dapat para masugpo ang COVID-19.

Hindi naman masamang magtanong, sumalungat o magbigay ng ibang opinyon, ngaunit sana unahin natin ang kapakanan ng marami kaysa personal na interes sa oras na ito ng pandaigdigang pandemikong pangkalusugan. Dapat sikapin nating lahat na palakasin ang kumpiyansa sa bakuna ng mga tao sa halip na maghasik ng pagdududa at takot.

Muli, ang pinakamahusay na depensa upang talunin ang virus, kahit na mayroon nang bakuna ay ang patuloy at wastong pagsusuot ng mask, madalas na paghuhugas ng kamay, pagdidisimpekta, at social distancing. Sa paglulunsad ng ating pambansang programa sa pagbabakuna, hangarin nating lahat ang “Balik Buhay sa Bakuna”.