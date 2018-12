Paglaya ni Bong best Christmas gift sa pamilya — Lani

Itinuturing ni Bacoor Mayor Lani Mercado na ‘best Christmas gift’ sa kanilang pamilya ang pagkaka-absuwelto ng Sandiganbayan sa kanyang asawang si dating Senador Ramon ‘Bong’ Revilla Jr.

“Masayang Pasko talaga ito sa aming pamilya dahil magkakasama-sama kami ngayon. Finally, God is really good,” pahayag ni Mercado.

Dagdag ni Mercado, isang malalim na sibat ang nahugot sa kanilang mga puso dahil makakapiling na nila ang kabiyak matapos itong makulong ng limang taon.

Nagpapasalamat din aniya ang kanilang pamilya sa lahat ng mga tumulong at nanala­ngin para sa paglaya ni Revilla.

Samantala, sinabi ng abogado ni Revilla na si Atty. Ramon Esguerra na maghahain sila ng motion for considera­tion para sa pagbabalik ng P124.5 milyon na civil liability.

“Paano naging liable ang aking kliyente gayung absuwelto siya sa kasong kriminal,” ani Esguerra.

Agimat ni Panday, gumana na – Jinggoy

Ikinatuwa ni dating Senador Jinggoy Estrada ang pagkaka-absuwelto ng matalik niyang kaibigan na si dating Senador Bong Revilla sa kasong plunder.

“Sa wakas, gumana na ang agimat ni Panday,” ayon pa kay Estrada na ang tinutukoy ay ang sikat na karakter ng aktor sa pelikulang ‘Ang Panday’ na hango naman sa orihinal na pelikula ng yumaong Hari ng Pelikulang Pilipino na si Fernado Poe Jr.

Ping nanghina pero natuwa sa paglaya ni Revilla

Ikinatuwa ni Senator Panfilo ‘Ping’ Lacson ang pagpapawalang-sala kay dating Senador Bong.

“As a former colleague and friend, I am happy for ex Sen. Bong Revilla,” pahayag ni Lacson sa kanyang Twitter account.

PNoy nalito, nagulat sa desisyon!

Nakakalito at nakakagulat.

Ito ang reaksiyon ni dating Pangulong Benigno ‘Noynoy’ Aquino III sa naging desisyon ng Sandiganbayan sa plunder case ni Revilla kung saan napawalang-sala ito.

Sinabi ni dating Pangulong Aquino na kung napatunayan ng Sandiganbayan na guilty ang mga kapwa akusado ni Revilla, malinaw aniya na mayroong nagawang krimen ang mga ito.

Kung pag-aaralan aniya ang desisyon ng Sandiganbayan, tiyak na malilito at magugulat sa halip na maliwanagan.