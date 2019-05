Paglalaro ni Gerald sa MPBL wa’ epek sa kanyang career

SANA ay pumayag maging muse ng Crime Laboratory department ng PNP sa Camp Crame ang mga magaganda at mahuhusay na volleyball star na sina Vanessa Gandler at Ponggay Gaston ng Ateneo Lady Eagles.

This Monday kasi, Mayo 27, ay rarampa ang mga kilalang personalidad sa iba’t ibang larangan sa taunang sportsfest ng PNP.

Nagkataon na big fan ng mismong Director ng Crime Lab na si B/Gen. Rolando Hinanay ang mga manlalarong nabanggit, kasama na ang kanyang mga staff lalo na si Col. Jun Duimayuga.

Sa pakikipag-ugna­yan namin kay Fr. Tito Caluag ng Ateneo, sana nga ay matupad ang pangarap ng PNP na makasama nila ang mga nabanggit na player.

In the past, mga beauty queen (Miss Universe, Miss Earth at Miss World), artista, host, at mga modelo ang nagsisilbing “inspirasyon” ng mga manlalarong pulis.

By the way, binabati po namin ang Crime Laboratory sa pagdiriwang nila ng kanilang 74th founding anniversary last Mayo 23.

***

Dedma naman si Papa Derek Ramsay sa mga batikos ng mga non-sport fan na nagsasabing matanda at luma na siya para sa basketball.

Maglalaro kasi si Papa D sa koponan ng Batangas para sa dara­ting na MPBL. Kontratadong endorser si Papa D ng Tanduay na nag-mamay-ari ng Batangas team.

At dahil nais daw ng former champion team na magkaroon ng star value ang team nila, hayun at isinama sa kontrata ng aktor ang paglalaro ng basketball.

Bilang bagong lea­ding man sa GMA-7, malalaman natin kung paano itong makakatulong sa career ng aktor.

***

Eh can’t say that to Gerald Anderson na nasa Marikina team pa rin. Though nabigo si Ge­rald na matulungan ang team na bumongga sa team standings, hindi maikakailang malaki ang ambag ng aktor sa popularidad ng Marikina team.

Pero as an actor, mukhang hindi ito nakatulong sa binata dahil ang last movie na kanyang ginawa kasama pa si Julia Barretto ay hindi gaanong kumita kahit pa pinupuri ang ganda nito.

Meaning, hindi feel ng mga basketball fan ni Gerald ang kanyang pagiging aktor?

***

Injured si Ricci Rivero sa kampanya nila sa 2019 FIBA 3×3 Asia Cup qualifiers sa Changsha, China.

Bumaha ng pangamba ang mga fan niya lalo pa’t tatlong players na lang ang naglalaro dahil sa injury ni Rivero.

Pero nakakamangha ang dami ng fan niya ha. Ibang klase ang social media sa pagbaha ng nasabing pagka-injured ni Rivero.