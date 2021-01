Paglakad sa altar dream ni Gohing

HINDI maiwasan ng volleyball star na si Melissa Gohing-Nacino ang maluha matapos na tuluyan nitong makamit ang matagal nang inaasam na paglakad nito patungo sa altar matapos na tuluyang ikasal sa aktor na si Rocco Nacino sa isang espesyal na lugar na barkong pandigma.

“The walk I’ve been waiting for my whole life for the man I’ve been praying for my whole life. In God’s perfect time. My husband’s view. #GohingToBeNacino,” sabi nito sa kanyang Twitter account @GOHINGMELISSA.

Katuparan ng pangarap ni Gohing ang pakikiisang-palad nito kay Nacino na matagal nitong naging boyfriend at nakasama sa iba’t ibang mga aktibidad na pagtulong sa mga mahihirap. (Lito Oredo)