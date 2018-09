Paglabag sa National Building Code

May katanungan lang po ako sa government. Kailangan po bang kumuha ng building permit sa ginawang bahay? Squatters area po ito at umabot na po ng 3rd storey ang bahay. Walang pong permit po ito. Ang hagdanan po nila ay sagabal sa daa­nan. May karapatan po ba akong patigilan sila at ireklamo? Pumunta po ako sa city enginnering department. At advise lang po nila na kumuha lang ang may-ari ng barangay permit dahil po hindi daw sila (City Enginners Office) puwede mag-isyu ng permit dahil sa gobyerno po ang lupa. Pero sige pa po ang pagpapatayo ng bahay nila kahit sagabal na sa daanan.Isa po itong barangay na pagmamay-ari ng gobyerno.

Salamat po sa ma­ging kasagutan mo .

Lenilyn

Iloilo City

Ms. Lenilyn,

Ang mga istrktura na ginagawa ng walang building permit ay hindi dapat pinapabayagang itayo at ipagawa.

Lahat po ng nasa squatters’ area na nagtayo ng istruktura ng walang pahintulot mula sa Office of the Building Official ng isang munisipyo o lungsod ay dapat na pinapatanggal. Nakakataka lamang po na kahit nagsumbong na kayo tungkol sa illegal na pagpapagawa ng structure ay hindi kayo pinansin at hindi man lamang pinahinto ang pagpapagawa ng building.

Dahil ang sabi ninyo ay kasama kayo sa squatters’ area ay malamang na pati kayo ay lumabag sa National Building Code.

Totoo po na hindi kayo mabibigyan ng building permit sa lupa ng gobyerno. Kailangan ninyo kasing magsumite ng proof ng inyong legal na interest sa lupa tulad ng titulo sa lupa o Tax Declaration o kahit na

Deed of Sale o Contract of Lease. Kung hindi naman kayo kinikilala ng gobyerno na may karapatan kayo sa lupa tulad halimbawa kung kayo ay awardee ng NHA ay hindi kayo mabibigyan ng buil­ding permit at lahat ng itatayo ninyo sa lupa ay masasabing iligal.

Ang maaari lamang ninyong ireklamo laban sa kanila ay ang pagi­ging istorbo sa kinikila­lang right of way. Ang kinilalang at nakagawian na right of way ay hindi maaaring hadlangan o lagyan ng harang.

Kung may katanu­ngan pa ay tumawag lamang sa 410-7624 o 922-0245 o mag-email sa attorneyclaire@gmail.com.