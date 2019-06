Pagkilala sa foreign decision

Dear Atty. Claire,

Magandang araw po. Ako po ay dating Filipino citizen. We’ve got married in the Philippines, she is a US Citizen. After the marriage we moved to US, then naging US citizen ako. After 5 years, we got separated. Ngayon po ay we want to get divorced in the US. Tanong ko po, if our petition for divorce will be approved in the US, ‘yun po bang marriage namin is still valid or null since pareho na po kaming US citizen? Thank you. -Emil

Emil,

Totoong hindi na kayo saklaw ng batas ng Pilipinas at maituturing na ang kasal ninyo ay terminated na o napawalang bisa na diyan sa US na kumikilala ng divorce at ang divorce na iyan ay kikilalanin na rin dito sa atin dahil ikaw ay isang ganap na US citizen na kapag nagsampa ka na ng application or petition for divorce. Ayon kasi sa ating Fami­ly Code 26:

“Where a marriage bet­ween a Filipino citizen and a foreigner is validly celebrated and a divorce is thereafter validly obtained abroad by the alien spouse capacitating him or her to remarry, the Filipino spouse shall have capacity to remarry under Philippine law.” (As amended by Executive Order 227).

Ngunit hindi awtomatikong mabibigyan ng karapatan ang Pilipino na makapag-asawang muli dahil ang desisyon sa divorce ay pinataw mula sa ibang bansa ay masasabi na isa itong foreign decision at kakailanganin pa na ma-recognize o kila­lanin ito sa pamamagitan ng isang petition sa korte. Papatunayan sa korte na ang naging desisyon ng korte sa ibang bansa ay legal at valid.

Dahil sa pareho naman kayong US citizen na binigyan ng US ng kapasidad na mag-asawang muli ay hindi ninyo kakailanganin pang magpa-recognize ng divorce dito para makapag-asawang muli.

Ngunit kung ang balak mong pakasalan ay isang Pilipina at nais mong magpaka­sal sa Pilipinas ay kakailanganin mong ipa-recognize ang divorce proceedings dahil ang dati mong kasal ay nanati­ling nasa record ng ating ahensya (NSO now PSA) at hindi ito masasabing na-terminate o napawalang bisa na hangga’t hindi dumadaan sa korte ang pagsusuri ng nasabing desisyon tungkol sa divorce.

Recognition of a fo­reign decision pa rin ang kakailanganin mo kung sakaling may provision sa desisyon tungkol sa hatian sa ari-arian na narito sa Pilipinas. Hindi iyan mahahati ayon sa desisyon sa divorce kung hindi mo rin mapapa-recognize ang nasabing decision sa pamamagitan ng isang petition na dedesisyonan naman ng korte dito sa Pilipinas.

