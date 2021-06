Pagkilala kay Obiena pinagtibay ng Kongreso

PINAGTIBAY ng House Committee on Youth and Sports ang resolusyon na kilalanin ang Tokyo Olympics-bound pole vaulter na si Ernest John ‘EJ’ Obiena sa kanyang panalo sa dalawang athletic tournament sa Germany noong Pebrero.

Si Obiena ay nanalo ng record-breaking gold medal sa Internationales Stadionfest (ISTAF) Indoor Athletic Tournament noong Pebrero 6, 2021.

Nalusutan niya ang 5.80 metro sa men’s pole vault final round sa Berlin at nilagpasan ang kanyang nakaraang rekord na 5.62 metro sa Karlsruhe World Indoor Tour Meeting noong Enero 29.

Nanalo rin si Obiena ng ginto sa Post-Spar-und-Darlehnsvereian (PSD) Bank Indoor Meeting sa Dortmund, Germany na ginanap noong Pebrero 7.

“Whereas, the Philippines’ top pole vaulter simultaneously twice broke the previous Philippine record that he set, thus making this victory a truly great achievement that has shown the entire world the skill, discipline, and competitiveness of Filipino athletes,” sabi sa House Resolution No. 1843.

Malinaw umano na dapat lamang kilalanin si Obiena dahil sa kanyang nagawa at pagbibigay ng karangalan sa bansa. (Billy Begas)