Pagkatapos ng Renaissance: Pagpapalaya ng Kaisipan

Eventually, pabagsak na ang Italian Renaissance bandang 1500. Kung dati, sa Dagat Mediterranean ang center of power sa Europe, lilipat ito sa isa pang body of water, ang Karagatang Atlantiko. So, babangon ang Portugal at Spain sa paglalayag at paggalugad (exploration) ng mga lupain na ‘di pa nasasakop ng mga Europeo. Dito na nagsimula ang kolonyalismo. Sa panahong ito, ang batayan ng yaman ng bansa ay ang kahit anong ikalakal na katumbas ng ginto o merkantilismo.

Tapos, dahil na rin sa Humanism at pagkawala ng monopolyo ng Simbahang Katolika sa pag-iisip, at sa pagkaimbento ni Johannes Gutenberg ng printing press, kumalat ang pagbabasa sa Bible sa mga wikang naiintindihan ng tao, ayun. Ayun, napansin ni Martin Luther na medyo may hindi nagmamatch sa aral ng Biblia at ng Simbahan, lalo sa paghingi ng pera para ipagdsasal ang mga namatay na mabawas ang days nila sa Purgatory. Kaya ayun nakipagdebate siya sa Simbahan pero tinuring siyang erehe. Ito ang simula ng Protestantismo. Pero take note di niya sinimulan ito para magkaroon ng new religion.

So dahil na-challenge ang power ng simbahan. Eventually na-challenge din ang power ng mga hari, lalo at Diyos diumano ang supposedly nagbigay sa kanila ng power sa pamamagitan ng Simbahan. Ito ang dahilan bakit naisip ng mga pilosopo sa Pransya (Philosophes) na isipin na wala dapat nakaaangat na hari at mga kauri niya kung hindi naman natin mapatunayan logically na may Diyos. Samakatuwid tayo ay pantay-pantay, walang dugong bughaw at walang nakabababa. Gayundin, ang tao ay dapat nag-iisip, hindi ka lang dapat mag-antay ng milagro kung may sakit ka, kailangan ng siyensya. Kaya nabuo ang Pilosopiya ng Enlightenment o Ilustracion na ang adhika ay equality, reason over religion, science over superstition. Ilustrado ang tawag sa kanilang mga tagasunod at napabilang sa mga ito ang marami sa mga nagtatag ng ating nasyon tulad nina Rizal.

Naging impluwensyal din ang kaisipan na ito sa American Revolution (1774) at sa French Revolution (1889). Tandaan din na bagama’t imperyal si Napoleon at sinakop niya ang mga bansa sa Europa, sa katotohanan, nanakop siya upang magpamudmod ng mga kalayaan at demokrasya at kinuha ang kapangyarihan sa nga hari nila para ibigay ito sa mamamayan. Ang Napoleonic Code ay kumikilala sa galing ng isang tao hindi sa kanyang yaman. Dahil dito, pinagtulungan siya ng mga monarkiya sa Europa kaya siya bumagsak pero ang mga kaisipan niya ay nanatili sa mga tao.

Sa paglaya ng isip mula sa Simbahan at Monarkiya, pumaimbulog ang siyensya at mga siyentipikong rebolusyon na nagbunsod ng pag alagwa ng industriya. Pero dahil sa kapitalismo, nagkaroon ng bagong pang-aapi sa mga manggagawa mula sa mga burgis na pumalit sa mga dugong bughaw. Babangon ang kilusang komunista na nag-aadhika na matapos ang pang-aapi na ito sa pamamagitan din ng isang armadong rebolusyon. Ito ang mga kaisipang humubog sa panahon natin ngayon.