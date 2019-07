Pagkapantay-pantay, kalusugan, kababaihan at seniors ang prayoridad sa 18th Congress

Ang pagpapalakas sa kalusugan ng mamamayang Pilipino, ang pagtataguyod sa karapatan ng kababaihan, at ang patuloy na pangangalaga sa ating mga senior citizens ang laman ng unang 10 batas na a­king ipinanukala para sa pag-uumpisa ng 18th Congress sa bansa.

Kung naipanalo natin ang mahahalagang batas para sa kababaihan at kalusugan nitong nakaraang 17th Congress, patuloy pa rin natin itong gagawin at dadagdagan pa ng mga batas na magwawasak sa diskriminasyon sa ating mga kababayan, lalo na ang mga nasa LGBTIQ+(lesbian, gay, bisexual, transsexual, intersex and queer). A­king muling inihain ang Sexu­al Orientation, Gender Identity, and Gender Expression (SOGIE) Equa­lity bill (Senate Bill No. 159) kasama ng mga iba pang importanteng panukala para maisulong ang maayos at pantay na lipunan.

Bukod sa SOGIE Equa­lity bill, akin ding inihain ang Teenage Pregnancy Prevention bill, Universal Social Pension bill for Senior Citizens, Expanded Solo Parents Welfare bill, Anti-child Marriage bill, Strengthened Anti-Rape Law, ang On-site, In-city, Near-city Resettlement Bill, ang Department of Fisheries and Aquatic Resources Bill, at ang Barangay Health Wor­kers bill.

Muli kong inihain ang Teenage Pregnancy Prevention bill (SBN 161), kung saan pumasa ito sa Senado noong 17th Congress subalit walang naghain ng parehong panukala sa Mababang Kapulungan. Ito ay nag­lalayon na magkaroon ng tamang edukasyon para sa kabataan upang maiwasan ang mga insidente ng pagbubuntis sa ating kabataan. Ang Universal Social Pension Bill (SBN 160) ay naghahangad na dagdagan ang pension ng mga senior citizens mula 500 hanggang 1,000 piso kada buwan. Kasama sa mga prayoridad na batas ang Expanded Solo Parents’ Welfare Bill (SBN 164) na magbibigay sa mga solo parents ng 20% na diskuwento sa mga gamot, medical supplies at iba pang panguna­hing pangangailangan ng mga bata.

Isa sa mga prayoridad natin ay ang On-site, In-city, Near-city Resettlement bill (SBN 167) na nagnanais bigyan ng sapat at maayos na konsultasyon sa pagitan ng lokal na pamahalaan at ang mga informal settlers sa usapin ng relokasyon.

Muli rin nating ipinanukala ang Strengthened Anti-Hospital Detention Bill (SBN 166) na magbibigay ng mas matinding parusa sa mga ospital at klinika na magkukulong sa mga pasyente dahil sa hindi makapagbayad nang buo o bahagi ng kanilang hospital bill.

Kasama sa ating prayoridad na batas ang Barangay Health Workers Bill (SBN 165) na nagpapanukalang magbigay ng suweldo at benepisyo sa mga BHWs katulad ng GSIS, PAG-IBIG at PhilHealth.

Ito lamang ang u­nang 10 panukalang ating inihain bago ang opisyal na pagbubukas ng 18th Congress. Patuloy na­ting pangangalagaan ang kalusugan ng bansa, ang karapatan ng kababaihan at mga matatanda. Kasama ng mga panukalang ito ang patuloy nating pakikipaglaban upang depensahan ang demokrasya at kalayaan ng Pilipinas.

Sa mga nagnanais na magpadala ng katanungang pangkalusugan at pangkababaihan kay Senator Risa Hontiveros, sumulat lamang sa itanong­kayrisa@gmail.com.