Pagkansilar sa US visa ni Bato, dili isyu sa Malacañang

Giisip sa Malacañang nga “non-issue” ang gihimong pagkansela sa Estados Unidos sa visa ni Senador Ronald “Bato” dela Rosa.

Gipadayag kini ni Presidential Spokesman Salvador Panelo human matinu sa senador ang pagkansela sa iyang US visa.

Matud ni Panelo nga katungod sa bisan kinsang nasud nga tugutan o dili ang si bisan kinsa mga tawo sa ilang nasud.

Bisan paman niini, wala masayud si Panelo sa hinungdan sa Amerika sa pagkanselat sa US visa sa senador.

Apan gibutyag niya ni Dela Rosa nga mahimon siyang mag-re-apply sa visa kung gusto kini.

“It’s the prerogative and right of any state to allow or disallow any citizen of any country. I don’t know what reason it was cancelled. But I understand according to Senator Dela Rosa, the embassy told him if he wants to renew he can re-apply. Puwede naman pala siyang mag-re-apply eh. Sa amin non-issue,” matud ni Panelo.

Wala usab gibutyag sa kalihim kung aduna ba kini kalambigitan sa Magnitsky Law sa Amerika ang pagkansela sa US visa sa senador diin nalatid sa usa ka probisyon sa maong balaod nga dili pasudlon sa Amerika ang mga opisyal sa Pilipinas nga adunay kalambigitan sa pagbilanggo ni Senadora Leila de Lima. (jess campos)