Pagkamit ng pangarap na Bangsamoro

Nitong nakaraang linggo ay napirmahan na ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte ang Bangsamoro Orga­nic Law (BOL) o Republic Act 11054. Ito na ang hudyat ng simula ng ating pagkamtan ng kapayapaan sa Min­danao.

Ang BOL ay resulta ng kasunduang pangkapayaan sa pagitan ng ating pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Nagkasundo ang dalawang panig na didis-armahan ng MILF ang kanilang hanay at ititigil na ang kanilang laban para sa pakikipaghiwalay sa Pilipinas. Kapalit nito ay ang pagbuo ng mas matatag na rehiyon para sa ating mga kapatid na Moro na may mas makabuluhang awtonomiya.

Binubuwag ng BOL ang Autonomous Region of Muslim Mindanao (ARMM) at kapalit nito ay binubuo naman ang bagong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM.

Upang masiguro na ang BARMM ay magkakaroon ng sapat na pondo upang maipatupad ang plano para sa mas makabuluhang awtonomiya, dadagdagan ng BOL ang parte ng BARMM sa makokolektang buwis sa rehiyon at gagawin itong 75 porsyento.



Ang BOL ay isinulat ng Bangsamoro Transition Commission o BTC, na binuo ng mga miyembrong pinili ng pamahalaan at ng MILF, ngunit nirebisa rin ito ng Kamara de Representantes at ng Senado. Noong bicameral conference committee ay iginiit ng BTC ang ilang mahaha­lagang probisyon.

Ang pinal na bersyon na inaprubahan ng bicam ay higit na malapit sa bersiyong ginawa ng BTC at inaprubahan nila at MILF.

Ang Commission on Elections (COMELEC) ang siyang mangangasiwa sa plebisito, na dapat ganapin tatlong buwan matapos maging epek­tibo ang batas at hindi lalagpas sa limang buwan pagkatapos. Upang maipatupad ang BOL, kailangang bumoto ang mayorya para rito.

Ang pagpirma ng BOL ay sinalubong ng suporta mula sa buong mundo. Mismong ang United Nations (UN) ang nagsabing ang paglagda sa BOL ay isang tagumpay at daan tungo sa pangmatagalang kapayaan sa Mindanao. Maging ang European Union o EU ay nagpahiwatig ng suporta at nagsabing ito na ang pagkakataon para sa ating mga Pilipino na magkaroon ng kapayaan pagkatapos ng ilang dekadang digmaan. Sinabi naman ng Japan na lalo pa nilang paiigtingin ang kanilang suporta para sa pagpapaunlad ng Mindanao.

Ang BARMM ay matagal nang minimit­hi ng ating mga kapatid na Muslim. Ang pagbuo nito sa pamamagitan ng BOL ay patunay na seryoso ang administrasyong Duterte sa pagsisikap na magkaroon ng kapayaan sa buong bansa.

Patunay rin ito na kapag tayo ay nagsama-sama at nag-usap nang matiwasay, malayo ang ating mararating.