Pagkamatay sa 3-anyos sa buy-bust, gisusi sa kapolisan

Gisusi na sa Philippine National Police (PNP) ang pagkamatay sa 3-anyos nga bata ngasi Myca Dolorfina, nga namatay sa gihimong buy-bust operation sa Rodriguez, Rizal human gihimong human shield sa ama nga maoy target sa operasyon.

“Yes that is very unfortunate. We will see kung ano, we will wait for the outcome of resulta ng crime lab natin,” pamahayag ni Albayalde sa media interview sa Zambales.

Gitan-aw usab sa kapolisan ang giingong inahan sa bata nga posibleng ang mga polis ang nakapusil sa iyang anak busa gipaabot ang gihimong pakisusi.

‘I don’t know kung meron na pero if ever na of course whether yan ay kung sino nakatama I have already directed the regional director there to investigate kung ano talaga nangyari. It is really very unfortunate na may nadadamay na mga ganito lalo na napakabata nito, 3 years old,” dugang pa ni Albayalde. (jess campos)