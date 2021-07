Pagkakaisa Umarangkada sa Maynila

Patuloy ang paglaban natin sa COVID-19. Unti-unting bumubuti dito sa atin dahil dumarami na rin kahit papaano ang nababakunahan. At isa sa pinakamahirap na pagsubok sa panahon ngayon ay hindi lang ang pag-aantay ng mga LGUs sa suplay ng bakuna, kundi ang mismong pag-deploy ng bakuna sa mga komunidad. Kaya ito ang tinutukan ng Tanggapan.

Noong nakaraang linggo, tumakbo ang dalawang-araw na programang Vaccine Express sa Lungsod ng Maynila. Sa pakikipagtulungan ng City Government ng Manila at mga partners tulad ng CCP, UBE Express, Seaoil Philippines, Shell, Aboitiz Equity Ventures Inc., at Smart Communications, nakatulong tayo sa pagbakuna ng 4,599 na miyembro ng Tricle Operators and Association (TODA), Pedicab Operators and Drivers Association (PODA) ng Lungsod ng Maynila, at mga Grab riders na naka base sa Maynila. Bumuhos din ang volunteer screeners at vaccinators sa mga araw na ito kaya’t nagamit natin ang kabuuhang alloted na bilang ng mga bakuna. Walang nasayang, at marami ang nabigyan natin ng kakayahang makalaban sa kinatatakutang sakit.

Ganito ang uri ng mga programa natin sa Tanggapan. Sa pangunguna ni VP Leni Robredo, patuloy ang ating paghahanap ng mga puwang at pilit natin itong pinupunan para makatulong lalo na sa panahon ng pandemya. Isa lang ang Vaccine Express sa marami nating inisyatibo sa COVID-19 response, at kung titingnan maigi, nagiging posible ang mga ito dahil sa napakahalagang sangkap: Ang pagkakaisa at pakikipagtulungan.

Napakaraming gustong tumulong sa panahon ngayon, at mapalad kami sa Tanggapan dahil isa kami sa nalalapitan ng mga kababayan nating may puso para sa kapwa. Dahil dito, nagiging posible na maabot natin ang mga pinakanangangailangan sa panahon ng pandemya. At dahil dito, nakapagbibigay tayo ng pag-asa.

Nagsisimula ang mga inisyatibo sa mga nakikita at naririnig nating humihingi ng tulong. Inaalam natin kung ano ang pinakakailangan ng mga komunidad na ito, at nagpaplano ng paraan kung paano makapag-aabot ng parehong agarang lunas at pang matagalang solusyon. Ang mga paraang ito kasama ng mga tulong mula sa partners ay inilalapit natin sa lokal na pamahalaan ng komunidad. At ang lagi nating sinasabi, kahit ano pa ang kailangan basta’t bukas sa makikipagtulungan ang LGU, mapaparaanan natin iyan.

Iyon ang nangyayari sa mga programa gaya ng Swab Cab, Bayanihan Eskwela, at itong pinakabago, ang Vaccine Express. Nakita natin na makatutulong tayo sa City of Manila sa pagdeploy ng kanilang mga bakuna at handa ang LGU na makipagtulungan. Nakiisa ang City of Manila kaya sa pagsasanib-puwersang ito, nakatulong tayo sa maraming mga TODA, PODA, at Grab drivers sa lugar. At sa kabuuhan, nakaambag tayo sa pagpapalaganap ng proteksyon laban sa COVID-19.

Walang kulay ang problemang dala ng pandemya, wala rin dapat kulay ang pakikipagtulungan at pagkakaisa lalo na kung para ito sa ikabubuti ng ating mga kababayan.