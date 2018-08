Mainit na isyu sa kasalukuyan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin lalong-lalo na ang pagkain. Ang dating nagkakasyang budget ng isang nanay para sa pang-isang linggong pagkain ay sumasapat na lamang marahil para sa apat o limang araw.

Pangamba ngayon ng maraming kababayan natin na hindi na sila makasabay sa presyo ng mga bilihin at mapipilitan na lamang bumili ng mga pagkaing kaya ng bulsa subalit salat naman sa sustansiya.

Pagkain ang pangunahing kailangan natin para mabuhay. Ito ay kahalintulad ng langis sa makina o gasolina sa sasakyan na nagbibigay-buhay at lakas. Upang manatiling malusog ang ating pangangatawan, kailangan nito ang mga sumusunod na essential nutrients: (1) carbohydrates upang magbi­gay-lakas; (2) protein o protina para magbuo ng human tissue; (3) fats upang magsilbing reserbang lakas; (4) mga bitamina at mi­neral upang mapanatili ang kalusugan; at (5) tubig upang panatilihing maayos ang mga prose­so sa loob ng ating katawan. Kasabay nang pagbulusok pataas ng presyo ng mga pangunahing bilihin ang pagbulusok ding pababa ng antas ng nutrisyon ng mga Filipino lalong higit ang kabataan. Lubhang mahalaga na mabigyan ng agarang kasagutan ang usaping ito upang maiwasan ang sapin-saping suliranin sa pagkain, sa kalusugan at malnutrisyon na tiyak nating kakaharapin.

Maraming pamamaraan ang ating pamahalaan upang ang bawat hapag-kainang Filipino ay may sapat at tamang pagkain na pagsasaluhan. Sa aking pagdalo bilang panauhing pandangal sa pagtatapos ng halos limang libong magsasaka sa Isabela State University noong Agosto 24, binigyang-diin ko na makakamtan lamang natin ang tunay na kasiguruhan sa sup­lay ng pagkain o food security kung tutulu­ngan natin ang mga magsasaka. Walang bigas o gulay o prutas na magbibigay nutrisyon sa atin kung walang mga magsasakang magtatanim ng mga ito. Liban sa mga ayudang pinansiyal, lib­reng punla, pagsasanay at kagamitan, nararapat din marahil na mabigyan ng kaukulang garantiya ang mga magsasaka na ang kanilang mga ani ay mabibili sa tamang ha­laga at ang kanilang kabuhayan ay lalago upang sumapat naman sa iba pang pangangailangan ng kanilang pamilya. Sa ganitong paraan, hindi na kailangang iwan ng magsasaka ang kanyang pagtatanim upang humanap ng ibang uri ng pagkakakitaan na makasasapat sa panga­ngailangan.

Sa patuloy na pagsisikap ng pamahalaang nasyunal na mapabuti ang buhay ng mamamayan saanmang sulok ng bansa, kaakibat ang mga programang magpapa­lakas sa sektor ng agrikultura na siyang nagpapakain sa sambayanang Filipino. Ang pagtulong sa ating mga magsasaka ay ang unang hakbang upang masiguro natin ang kasapatan ng pagkain at katatagan ng presyo nito sa merkado.