Pagkain ng mga Pinoy tinampok sa world mini docu ng 2021 Quincentennial cuisine

Inilunsad kamakailan ng National Quincentennial Committee sa pakikipag-ugnayan ng Mama Sita Foundation at Philippine Association of Condiments Producer ang “Pagkain Natin: Food of Our Ancestors,” isang 10-part mini-documentary series sa Philippine cuisine bilang pakikiisa sa 2021 Quincentennial Commemorations in the Philippines.

Ang mga serye ng dokumentaryo ay ilalabas sa buong taon upang ipagdiwang ang yaman ng kultura ng pagkaing Pinoy mula sa cuisine to customs.

Dumalo sa launching noong Marso 18, 2021 sa Facebook Live ay sina Philippine culinary historian Felice Prudente-Sta. Maria, Samar historian Rosario Nabong-Carbado, Philippine culinary advocate and founder ng Via Mare Glenda Rosales-Barretto at President ng Mama Sita Foundation Clara Reyes-Lapus.

Kasama ang kanilang host na si Ian Alfonso ng National Historical Commission of the Philippines kung saan tinalakay sa unang episode ay ang, “The Welcome,” na tumuon sa pagkain bilang regalo sa pagtanggap ng ibang tao at cultural aspect ng pagbabahagi ng pagkain na senayles ng pagkakaibigan.

Para sa mga susunod na episode ng 10-part series ng “Pagkain Natin: Food of Our Ancestors,” at impormasyon sa Mama Sita Foundation bumista sa www.mamasitafoundation.com.