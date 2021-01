Pagkain ng isda nakakatulong maging masaya

Bukod sa nutrisyong makukuha natin sa pagkain ng isda, may malaki pa palang maitutulong ito sa ating kalusugan.

Ayon sa mga medical expert, anti-depressant medications ang omega-3 fatty acids na present sa isda. Ibig sabihin, ‘fish can literally make you a happier person.’

Makatutulong ito lalo sa mga taong laging bugnutin at nakakunot ang noo.

Simulan mo nang kumain ng isda. Bukod sa masarap, masustansiya pa ang isda.

Sabi pa ng mga eksperto, “fish is among the healthiest foods on the planet.” Mayaman sa bitamina ang isda kaya mabuti ito sa kalusugan.

Taglay nito ang maraming nutrisyon gaya ng protina at Vitamin D. Best source din ang isda ng omega-3 fatty acids na kailangan ng utak at katawan ng isang tao.

Sa lahat ng mga klase ng isda, ang pinakamasustansiya umano ay ang mga fatty kind of fish gaya ng salmon, mackerel, tuna at sardines.

Nirerekomenda ng mga doktor ang isa o dalawang beses na pagkain nito kada linggo para maabot ang omega-3 requirements ng katawan.

Nalaman pa na sa pagkain ng isda, bumababa rin ang tyansang ma-stroke at atakehin sa puso ang isang tao.

Sa pagsasaliksik sa Amerika, lumalabas na sa 40,000 na male health professionals na kumakain ng isda nang isa o higit pang beses kada linggo, 15% lang ang tsansang magkaroon sila ng heart disease.

Malaki rin daw ang kontribusyon ng pagkain ng isda sa mental development ng mga bata. Kaya pinapayuhan ang mga nagdadalang-tao na ugaliing kumain ng fatty fish.

Ayon pa sa mga pag-aaral, malaki rin daw ang maitutulong ng fish consumption para bumaba ang tsansang magka-asthma ang mga bata. Kaya habang bata, sanayin silang kumain ng isda.