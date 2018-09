Pagkain, bigyan ng prayoridad

Sa gitna ng kakulangan sa bigas na patuloy na nararanasan sa iba’t ibang bahagi ng bansa, at sa kasabay na pagbulusok ng presyo ng iba pang pangunahing pagkain tulad ng gulay, karne at isda, nanawagan si Political Adviser to the President Francis N. Tolentino na bigyang prayoridad ang pagkain at maghain ng mga alternatibong paraan upang mas mabilis na maparaming muli ang suplay ng pagkain sa bansa.

Iminungkahi kamakailan ni Tolentino na suportahan ang urban agriculture at hydrophonics. Ayon kay Tolentino, bukod sa pagbibigay ng ayuda sa ating mga magsasaka, ang teknolohiya ng hydrophonics mula sa Israel at ang konsepto ng urban agriculture ay makakatulong sa mas mabilis na pagpapanumbalik ng sapat na suplay ng mga produkto at pagkain sa merkado.

Si Tolentino ay kasalukuyang nasa Israel bilang bahagi ng opisyal na delegasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa nasabing bansa. Inaasahang sa pagdalaw na ito ni Pangulong Duterte sa Israel ay mapag-uusapan ang mga balaking magiging kapaki-paki­nabang sa dalawang bansa tulad na lamang ng kapakanan ng ating mga kababayang OFW doon at ang kooperasyong pang-agrikultura na lubhang napapanahon.

Ani Tolentino, ang hydrophonics at urban agriculture ay ilan lamang sa mga magagandang halimbawa ng agricultural innovation para sa mga umuunlad na lokalidad. Ang hydrophonics ay isang paraan ng pagtatanim ng halaman sa mga water based nuritent rich solutions. Ayon kay Tolentino, unang naipakilala sa kanya ang hydrophonics noong siya ay punong lungsod pa lamang sa Tagaytay City mula sa ilang mga Israeli technologists na nagturo sa mga residente sa lungsod ng pamamaraang nabanggit. Sinuportahan ni Tolentino ang nasabing programa at ngayo’y ipinagpapatuloy pa din ng mga residenteng naging benepisyaryo nito.

Naibahagi rin ni Tolentino na noong panahon ng kanyang panunungkulan bilang Chairman ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA), naipatupad niya ang paglalagay ng mga halaman sa mga piling lugar sa kahabaan ng EDSA. Tinawag na vertical gardening, layunin ng nasabing programa ni Tolentino na makatulong ang mga halaman sa pagbabawas ng polusyon sa hangin na dulot ng usok mula sa mga sinunog na langis ng mga sasakyan.

Tinitingnan ni Tolentino ang hydrophonics at urban agriculture bilang mga alternatibong teknolohiya na makatutulong upang mas mabilis na mapataas muli ang produksyon ng pagkain sa bansa. Ayon kay Tolentino, ang pagpapasigla ng produksyon ng pagkain ay paraan upang masiguro ang kasapatan ng suplay nito at ang katatagan ng presyo sa merkado.