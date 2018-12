Pagkabilanggo nilag Satur, Castro ug lang 16 aksiyonan sa CHR

Gisusi na karon sa Commission on Human Rights (CHR) ang giingong kalapasan sa tawhanong katungod nilang kanhi Bayan Muna party-list Representative Satur Ocampo, Alliance of Concerned Teachers (ACT) Representative France Castro ug laing 16 mga kauban.

Matud ni CHR Commissioner Gwendolyn Pimentel-Gana nga moto propio o bisan pormal nga reklamo mohimog pakisusi ang ilang CHR sa Davao Del Norte.

Gibilanggo silang Ocampo, Castro ug mga kaubanan human sila pasanginli sa kapolisan ug military ug human trafficking ug kidnapping tungod kay ilang gidala ang mga menor de edad nga lumad sa lungsud sa Talaingon aron doktrinahon kabahin sa pagtuong walhon.

Sa interview sa Super Radyo DZBB, matud ni Gana nga nagtuo sila nga insakto ang aksyon nga gihimo sa kapolisan og military sa kaso nilang Ocampo apan kinahanglan silang moaksyon tungod sa kay adunay pasangil kay wala hatagi ug due process ang mga dinakpan.

“Dapat yung due process is being observed, yung right nina Ka Satur at mga kasamahan, nung in-incarcenate sila, dapat tinupad iyon,” pamahayag ni Gana.

Gawas sa pagdakop sa grupo ni Ocampo, matud niini nga ilang gisusi sa CHR ang uban pang pasangil nga gipig-utan ang mga human rights defender sa Mindanao tungod kay sila ang giingong kasagarang target sa pagpangabuso sa puwersa sa kagamhanan.