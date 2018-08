Pagka aksidente sa motorsiklo, gimulo gihapon ni Duterte

Giangkon ni Presidente Rodrigo Duterte nga hangtud karon namulo gihapon siya kadaot sa aksidente sa motorsiklo bisan kun dugay na kining nahitabo.

Matud sa Presidente nga kanunay siyang makasinati ug “perpetual pain” tungod sa kadaut sa iyang likod.

Matud niya nga dili siya kanunay mogamit ug painkiller busa naabad na kining antuson ang sakit.

“Yung disgrasya ng motor. I have a C4 and C7 na nag-impinge. That’s why I am in perpetual pain. On any day, it’s 7 in a scale of 10. Eh ayaw na ng doktor na sige ng painkiller, sabi niya, ‘you better come to terms with your body’,” matud sa Presidente.

Miingin ang Presidente nga supak ang iyang partner nga si Honeylet nga magpa-opera kini tungod kay delikado ilabi na kung masayup sa operasyon ug adunay naputol nga ugat sa iyang likod.

“Ayaw na ng asawa ko kasi nurse. Ayaw rin niya akong paoperahan kasi nurse, marami siyang nakita na operations like that, procedures going awry. Mali-mali ba,” dugang sa Presidente.