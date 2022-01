Pagiging celebrity ‘di bentahe sa eleksiyon – Sotto

Inihayag ni vice presidential aspirant Senate Presidente Vicente ‘Tito’ Sotto III na may bentahe sa celebrity ang pagtakbo sa anumang posisyon sa halalan.

“It’s not really completely an advantage. It’s a disadvantage depending on the record of the personality,” pahayag ni Sotto sa panayam sa radyo.

Ayon kay Sotto, maraming sikat na mga personalidad ang tumaktabo na eleksiyon noong pero pawang mga luhaan bandang huli.

“Sa 10, mga seven will not make it,” sambit pa nito. (Dindo Matining)