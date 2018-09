Paghuyang sa piso batok sa dolyar, natural lang- Roque

Gipakalma sa Palasyo ang publiko sa padayung nga pagtibugsok sa piso batok sa dolyar nga P54 matag dolyar.

Matud ni Presidential Spokesman Harry Roque nga tungod kini sa mga programa sa gobyerno ilabi na ang Build, Build, Build apan nabalanse kini pinaagi sa remittances sa mga overseas Filipino worker ilabi na sa pagsulod sa holiday season.

Matud niya nga maoy hinungdan nga malupig ang piso sa pagkakaron tungod sa importasyon sa construction materials apan mawala kini kun mahuman ang importasyon.

“Well, iyan po ay dahil nga po doon sa ating mga programa lalo na iyong ‘Build, Build, Build’ na marami po talaga tayong dapat i-import para sa mga mega construction projects natin. That’s a natural consequence po dahil we are allotting for the first time the biggest bulk of the budget towards public infrastructure. Pero that’s not a reason to worry po. Ultimately in the long run, ang tingin namin iyong trabaho at saka iyong mga negosyo na madede-generate ng ‘Build, Build, Build’ will make up for the weaker peso,” matud ni Roque.

Pero matud ni Roque nga nakabintaha niini ang pamilya sa mga OFW ang taas nga kantidad sa dolyar tungod sa taas ang madawat niini sa ipadala.

Misalig si Roque nga mosaka pag-usab ang kantidad sa piso sa dili pa moabot ang Disyembre ug kini napamatud-an sa milabay’ng tuig.

Matud niya nga dili angayang isipon nga ang pagtibugsok sa piso tungod sa huyang nga ekonomiya sa nasud.

“Traditionally, the peso becomes strongest in December because of the remittances. So hindi po magtatagal iyan dahil ‘ber’ months na tayo. As soon as the remittances come in for December, tataas po muli iyang peso, makikita po nating lahat iyan. Tried and tested po iyan,” matud ni Roque.