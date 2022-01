Paghihigpit sa hindi bakunado binira

Hindi tugon ang ‘no vaxx, no labas’ policy sa Metro Manila para mapigilan ang muling pagtaas ng kaso ng COVID-19 kundi ang pagbibigay ng libreng test, ayon ito kay Gabriela Party-list Rep. Arlene Brosas.

“Vaccinated individuals can be carriers of the virus and can still test positive for COVID-19. Kaya hindi sapat itong ‘No Vaxx, No Labas’ policy na ipapatupad sa NCR,” ayon kay Brosas.

Tinukoy ng solon na walang silbi ang naturang polisiya dahil malinaw namang nakita na mu¬ling sumirit ang kaso sa Metro Manila kahit na nasa 102% na ng target ng populasyon sa NCR ay bakunado na.

“Matagal na nating ipinapanawagan ang libreng mass testing pero hanggang ngayon, hindi pa rin ito popondohan kahit sa 2022 national budget. Uulit lang nang uulit ang COVID-19 surge kung bulag tayo sa aspektong ito,” giit ni Brosas. (Eralyn Prado)