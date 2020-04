Pagharap sa pagsubok at hamon ng buhay

Kumusta kayo?

Madalas hindi na natin pinagiisipan ang sagot dito, basta na lang lalabas sa bibig natin ang mga katagang, “Okay lang!” kahit nga hindi tayo okay at may pinagdaraanang pagsubok sa buhay.

Pero Pinoy tayo! Kahit gaano pa kahirap ang ating pinagdadaanan, kahit gaano pa kaimposibleng maabot ang pangarap, kahit gaano pa kabigat ang dinadala, patuloy tayong kumakapit at lumalaban. Makakakita at makakakita tayo ng bahaghari sa unos, ng liwanag sa dilim, ng mga dahilan para maging positibo pa rin.

Kapag pinanghihinaan na tayo ng loob, subukan natin ang maglista ng mga bagay na nagbibigay sa atin ng pag-asa. Hindi lang ito maganda sa pakikipagkapwa-tao, mainam din ito sa kalusugan ng ating katawan at kaisipan, na kailangang-kailangan natin bilang panlaban sa coronavirus disease.

Ibabahagi ko sa inyo ang ilan sa mga bagay, pangyayari, at mga taong gusto kong pasalamatan ngayong araw at nagpapalakas ng aking loob.

1. Ang pambihirang pagkakataon na makasama ang ating pamilya. Kailan kayo huling nagkasama-samang buong pamilya? Yung tipong nasa loob lang kayo ng bahay? Sabay-sabay na kumakain, nagdadasal, at ineenjoy ang iba’t ibang libangan habang naghihintay ng oras? Kung iisipin natin, bago nangyari ang quarantine, palagi tayong nagmamadali, naghahabol sa oras, at minsa’y nakakalimutan nang maglaan ng oras para sa pamilya. Ang panahon na mistula tayong nakakulong sa bahay ay isa palang regalo para sa buong pamilya.

2. Bayanihan ng mga Pinoy. Isang biyaya na makitang buhay na buhay pa rin ang diwa ng bayanihan sa ating kultura. May nagpatuloy ng homeless families sa kanilang restaurant, may fashion designer na gumawa ng tutorial video kung paano gumawa ng sariling face mask, may mga alagad ng sining na nagtanghal online upang makalikom ng donasyon, at marami pang iba. Bawat isa’y handang tumulong sa kapwa niya sa maliit, malaki, at pinakamalikhaing mga paraan.

3. May mga nakakarecover mula sa COVID-19. Kapag nakikinig, nanoood o nagbabasa tayo ng balita, ang natatandaan lang natin ay mga impormasyong nagkumpirma sa takot natin. llan na ang nagpositive? Ilan na ang namamatay? Pero nakakalimutan natin na mayroong mga nakakarekober mula sa virus na ito. Napanood ko sa TV ang paggaling ng isang 83-anyos na babae mula sa Sta. Rosa, Laguna. Masayang-masaya si nanay sa interview at nagpayo pa sa kapwa niya senior citizens na wag mawalan ng pag-asa. Hindi niyo ho ba pasasalamatan ang ganitong mga pangyayari?

4. May magigiting na essential workers gaya ng mga manininda sa palengke, nagtatrabaho sa pabrika at manufacturing, nangongolekta ng basura, delivery service drivers, kuya guards, at mga cashiers sa restaurants, supermarkets, at drugstores. Ang mga manggagawang ito na noon ay minamaliit pero ngayon ay ramdam na ramdam natin ang napakalaki nilang kontribusyon upang patuloy tayong mabuhay. Kung tayo ay pinayuhang manatili sa bahay, sila ay kailangang lumabas hindi lang para buhayin ang pamilya kundi ang mapaglingkuran ang lipunan.

5. Mga frontliners na walang-sawang nangangalaga sa mga pasyenteng may COVID-19. Marami sa kanila, naging biktima mismo ng virus na kanilang nilalabanan. Bagamat nakakalungkot, mas umaapaw ang pagpapasalamat at paghanga natin sa mga nars, doktor, medical technician, researchers, public health and medical experts, at iba pang hospital workers na hindi iniinda ang panganib kada pupunta sa hospital at magduduty, kahit pa nga ang kanilang isang paa ay nasa hukay. Kayo po ang makabagong bayani, iniisip ang bayan bago ang sarili.

Bawat araw, ugaliing maglista ng hanggang limang bagay o taong gusto nating pasalamatan. Sa ganitong paraan, unti-unting sumisilip ang pag-asa at napapalitan ang ating mabigat na dinaramdam. Pasasaan pa’t malalagpasan din natin ito at magiging okay ulit tayo.