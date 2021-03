Pagharap ni Duterte sa pandemya

Isang taon na simula nang ideklara ang pagpapatupad ng community quarantine kasunod ng pagkakatala ng unang novel coronavirus disease 2019 (COVID-19), gayunman sa kasalukuyan ay patuloy pa ring hinaharap ng mga opisyal ng bansa ang pagtugon sa epekto nito hindi lang sa pangkalusugan ngunit maging pati sa ekonomiya na sumadsad dahil sa pandemya.

Binalikan ng Abante ang mahahalagang mga kaganapan at desisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte, katuwang ng kanyang gabinete, para aksyonan ang tinuturing na pinakamalaking krisis pangkalusugan na kinaharap ng mundo sa loob ng ilang dekada.

Nagsimula ang lahat nang maitala sa bansa ang unang kaso ng COVID-19. Galing ang pasyente sa Wuhan, China na naging episentro ng bagong virus. Pebrero 2 nang naman sa Pilipinas ang unang pagkamatay dahil sa COVID, sa labas ng China.

Marso 9

Pormal na dineklara ni Duterte ang State of Public Health Emergency sa buong Pilipinas matapos makapagtala ang Department of Health (DOH) ng 20 kaso ng COVID-19.

Kaugnay nito, sinuspinde ng pangulo ang lahat ng klase sa pribado at pampublikong paaralan sa Metro Manila mula Marso 10-14.

Marso 12

Pinag-utos ang partial lockdown sa buong Metro Manila simula Marso 15 hanggang Abril 14,2020. Gayundin ang pagharang sa lahat ng domestric travel o biyahe sa loob ng bansa.

Marso 14

Inatasan ng pangulo ang Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) na magtabi ng bahagi ng standby fund para magamit ng gobyerno sa pagtugon sa problema sa COVID-19 sa bansa alinsunod sa Executive Order no. 108.

Marso 16

Inanunsyo ni Duterte ang pagsailalim enhanced community quarantine (ECQ) sa buong Luzon. Pinatupad dito ang lockdown dahil sa tumataas na bilang ng mga nahawa ng COVID-19. Sa sumunod na araw, dineklara na ang state of calamity sa buong bansa.

Marso 22

Hiniling ng Malacañang sa Kongreso na magdeklara ng national emergency at bigyan ang pangulo ng emergency power para tugunan ang lumalaking problema sa COVID-19.

Marso 23

Pinirmahan ni Duterte ang Administrative Order no. 26 para bigyan ng maximum P500 na arawang hazard pay sa lahat ng kawani ng gobyerno na patuloy na pumapasok sa kabila ng ipinatupad na lockdown.

Marso 25

Pinirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Bayanihan to Heal as One Act of 2020, na nagbibigay ng dagdag kapangyarihan sa kanya para pangasiwaan ang problema sa COVID-19 pati na ang epekto nito sa sambayanang Pilipino.

Pamamahagi ng SAP

Marso 30

Sinabi ni Duterte na naglaan ang kanyang administrasyon ng P200 bilyon para tulungan ang mga pinakamahihirap na pamilyang naapektuhan ng ECQ. Pinangasiwaan ng Department of Social Welfare and Development ang pamamahagi ng Social Amelioration Program (SAP) habang bawat pangunahing ahensiya ay maglaan din ng programa para sa mga sektor ng lipunan na tinamaan din ng epekto ng COVID pandemic.

Abril 14

Inaprubahan ang Small Business Relief Program para tulungan ang 1.6 milyong maliliit na negosyo na naapektuhan ng ECQ sa Luzon at ilan lang lugar sa bansa.

Mayo 6

Pinirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Executive Order no.114 na nagtatatag ng isang konseho para sa Balik Probinsiya, Bagong Pag-Asa Program para tulungang makauwi sa probinsiya ang mga mamamayang na-stranded sa Metro Manila at mga nais nang bumalik sa mga lalawigan sa layunin ding mabawasan ang populasyon sa National Capital Region (NCR).

Hunyo 1

Ibinaba ni Pangulong Duterte ang quarantine status sa NCR mula ECQ at ginawang GCQ, kasama na ang Davao City, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Pangasinan at Albay mula Hunyo 1-30.

Agosto 31

Inilagay ni Duterte sa GCQ ang NCR, Bulacan, Batangas, Tacloban City at Bacolod; Iligan City sa ilalim ng MECQ mula Setyemre 1-30, 2020. Sa buwang din ito lumabas sa ulat na ang Pilipinas ang may pinakaramang COVID-19 case sa Southeast Asia sa kabuoang nahawa na 119,640.

September 11

Nilagdaan ang Bayanihan to Recover as One Act na naglalaan ng P165.5 bilyong pondo para magamit sa pagtugon sa epekto ng COVID pandemic at para sa pagbangon ng ekonomiya ng bansa.

October 27

Inatasan ni Duterte ang DOH na maghanap ng government-to-government transaction sa pagkuha ng mga bakuna kontra COVID vaccine.

Nobyembre 2

Tinalaga bilang vaccine czar si National Task Force (NTF) on COVID-19 chief implementer Carlito Galvez Jr.

Nobyembre 4

Inilabas ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Executive Order no. 118 na nag-aatas sa Department of Health (DOH) at Department of Trade and Industry (DTI) na magtakda ng price cap sa COVID-test matapos magreklamo ang maraming mga pasahero sa airport sa napakataas na presyo ng nito.

November 18

Pinagbawal ng China ang pagpasok sa kanila ng mga Pilipinong galing sa bansa, dahil sa patuloy na pagtaas ng COVID-19 infection.

Pag-asa sa bakuna

Disyembre 1

Pinirmahan ni Duterte ang Executive Order no. 121 na nagbibigay ng awtorisasyon sa Food and Drugs Administration (FDA) na magbigay ng Emergency Use Authorization (EUA) para sa COVID vaccines.

Sa buwang din ito hindi pinahintulutan ng mga alkalde ang mungkahing payagan nang palabasin sa kanilang mga tahanan ang mga menor de edad na 17 pababa.

Binunyag din ni Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. sa kanyang mga tweet na makakakuha n asana ng 10 milyong coronavirus vaccine ang bans amula sa Pfizer pero may indibidwal umano na nag-‘drop’ sa bola.

Siniwalat naman ni Senador Panfilo Lacson na ito ay si Health Secretary Francisco Duque, na bigo umano na magsumite ng dokumento para sa Pfizer vaccine. Mariin namang tinanggi ng kalihim ang mga akusasyon.

Disyembre 23

Naglabas ng direktiba ang Malacañang na nagbabawal sa pagpasok sa bansa ng mga biyahe mula sa United Kingdom mula Disyembre 24-31,2020 para mahadlangan ang pagpasok ng UK covid variant.

Disyembre 26

Kinansela ang naunang direktiba para sa face-to-face class na itinakda sa Enero 2021 dahil sa banta ng COVID variant na nakapasok na sa Pilipinas.

Nagtapos ang 2020 na may 474,064 COVID case sa bansa, 439,796 dito ang gumaling habang may 9,244 na ang nasawi.

Pagpapaigting sa laban

Enero 2021

Sa pagpasok ng bagong taon, magkakasunod na inanunsyo ng mga lokal na pamahalaan at pribadong kompanya na pumirma na ito ng kasunduan sa British-Swedish pharmaceutical firm AstraZeneca para sa COVID-19 vaccine.

Hinayag din ng pamahalaan na nakakuha ito ng vaccine dose mula sa AstraZeneca, Sinovac at COVAX Facility ng World Health Organization.

Enero 13

Na-detect ang unang UK variant na nakapaok sa ‘Pinas, ito ay negosyante sa Quezon City na nagpunta sa Dubai. Kasunod nito, noong Enero 22, inanunsyo din na natagpuan ang nasabing variant sa 17 pasyente.

Enero 26

Inanunsyo ng DOH-WHO na Pasig City ang unang lokal na pamahalaan na inaprubahan ang COVID-19 vaccination plan.

Problema sa pagsuplay ng karne

Pebrero 1

Pinirmahan ni Duterte ang Executive Order no.124 na nagtatakda ng price ceiling sa selected pork at chicken product sa NCR dahil sa sumobrang taas ng presyo ng karne ng baboy ay manok.

Pebrero 5

Pinayagan nang makapasok sa bansa ang mga dayuhan na may valid visa. Nilabas din ang listahan ng mga prayoridad para sa bakuna, nanguna rito ang mga healthcare worker.

Pebrero 12

Pinahintulutan ng IATF ang pagbubukas ng sinehan, theme park, museum, library at mga arcade sa mga lugar na nasa GCQ, sinundan ito ng pagtutulo ng mga Metro Manila mayor.

Pebreor 28

Dumating sa bansa ang 600,000 vaccine dose ng CoronaVac mula sa Sinovac na donasyon ng China.

PH variant natukoy 3 araw bago quarantine anniv

Marso 2021

Si PGH Director Dr. Gerardo Legaspi ang unang tumanggap ng CoronaVac sa bansa. Dumating din sa noong Marso 4 ang AstraZeneca vaccine na mula sa COVAX facility.

Sa kabila ng pagdating ng mga bakuna, naging sunod-sunod naman ang pagtaas ng mga naitatalang bagong kaso ng COVID sa bansa sa pagpasok ng Marso.



Inanunsyo rin ng DOH nitong Marso 13 ang pagkaka-detect sa P.3 variant na unang nadiskubre sa Pilipinas.

Ayon sa ahensya, patuloy pang sinusuri ang P.3 para malaman kung mayroon itong malaking epekto sa pampublikong kalusugan. Naitala naman ang 98 na tinamaan nito.

Giniit pa ng DOH na, “The WHO discourages use of places to identify variants. The so-called UK and South African variants were tagged so because these variants were first reported in these countries.”

Una na rin iniulat ang unang kaso ng COVID-19 Brazil variant sa bansa.

Umapela na si Duterte sa sambayanan na magpabakuna laban sa COVID-19 sa lalong panahon para makabuwelo na ang lahat sa epekto ng pandemya. (w/Juliet de Loza-Cudia)