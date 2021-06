Paghahanda sa mga lider kabataan

Isang mainit na pagbati mga kababayan kong Bicolano! Nitong nakaraang linggo, naging abala ang Ako Bicol Party-list sa mga aktibidad na naglalayong hubugin ang mga kabataan bilang lider ng susunod na henerasyon.

Upang ihanda ang mga lider-kabataan sa tapat at epektibong pamumuno, isinagawa ng AKB ang “Juventud: Youth Leadership Program and Team Building Activity” sa lalawigan ng Sorsogon kamakailan.

Hangarin po ng programang palawakin ang kaalaman sa pamumuno ng mga lider-kabataan na nais magsilbi sa bayan. Kasama rin sa layunin na maipamalas ng mga kabataan ang kanilang kakayahan sa pamumuno, magsilbing inspirasyon at maibabahagi sa ibang kabataan ang kanilang kaalaman.

Adhikain ng Ako Bicol Party-list na matulungan ang mga kabataan na maipakita ang kanilang taglay na abilidad at mahikayat silang maging aktibo sa mga nangyayari sa kanilang paligid. Kasama rito ang kamalayan sa mga isyung may kinalaman sa edukasyon, kalusugan at kabuhayan.

Ang leadership training sa Sorsogon ay isa lamang sa maraming adbokasiya ng Ako Bicol. Bukod sa leadership training, nagkaroon din ng Team Building Activity upang higit na makilala ng mga kalahok ang kanilang sarili at iba nilang kasamahan. Isa rin itong daan upang maipakita ang taglay na husay, pagiging malikhain at kung paano nila ito magagamit sa mabuting paraan. Kasama rin ang ‘public speaking’ kung saan itinuro sa mga kabataan ang wasto at epektibong komunikasyon at pagsasalita sa harap ng maraming tao.

Nagpapasalamat ang Ako Bicol Party-list sa lahat ng nakiisa sa matagumpay na programang ito.

Habang isinasagawa ang aktibidad ay tiniyak po ng mga organizers ang mahigpit na pagsunod sa health and safety protocols para sa kaligtasan ng lahat lalo pa’t patuloy ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa rehiyon.

Ilan lamang po ito sa pinagkakaabalahan ng inyong lingkod at ng AKB sa rehiyon. Kaakibat nito, may isinusulong po tayong panukalang batas sa Kamara na pakikinabangan ng mga kabataan sa buong kapuluan. Isa po rito ang House Bill No. 1543 na may titulong “An Act Granting Privileges To Students At All Levels In Public And Private Schools.”

Inihain din po ng inyong lingkod ang House Bill No. 89 na kalaunan ay isinahog upang maging House Bill No. 8825 upang mapalawig ng limang taon, mula sa kasakuluyang tatlong taon, ang termino ng mga miyembro ng Sangguniang Kabataan, kasama na ang lahat ng opisyal ng Barangay.

Maraming nagsasabi na “Iba na talaga ang kabataan ngayon.” Ito’y dahil sa dumaraming bilang ng mga kabataan na nasasangkot sa krimen, bisyo at maagang pagbubuntis. Dahil dito, dapat nating paigtingin ang paggabay sa kanila upang sila’y mailagay sa tamang landas.

Bilang ama ng aking nasasakupan, responsibilidad kong ituro sa kabataan ang tamang direksyon upang maging kapakipakinabang na miyembro ng komunidad. Naniniwala pa rin ako sa pamosong linya ng ating Pambansang Bayani na si Gat Jose Rizal na “Ang kabataan ang pag-asa ng bayan.” Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano.