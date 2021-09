Paghahanda sa kalamidad

Magandang balita mga kababayan kong Bicolano! Bukas na po sa publiko ang mga bagong multi-purpose halls na ipinatayo ng Ako Bicol Party-list. Maaari itong gamitin bilang evacuation centers o para sa pag-aaral o malakihang pagtitipon kapag pinayagan na ng pamahalaan ang mga ganitong aktibidad.

Noong Setyembre 14, 2021, ang bagong multi-purpose building sa Bagumbayan, Daraga ay pormal na pinasinayaan sa pangunguna ng Ako Bicol kasama sina Daraga Mayor Victor Perete, Vice Mayor Jungie Jaucian, Municipal Councilor Bobby Magalona at Bagumbayan Barangay Council sa pangunguna ni Barangay Captain Zeny Lubiano.

Sa bayan naman ng Castilla, Sorsogon ay tapos na rin ang ating bagong multi-purpose hall sa Cumadcad Central Castilla West. Nasa loob ito ng paaralan kaya’t mapapakinabangan din ito ng mga mag-aaral kapag ibinalik na ang face-to-face classes sa rehiyon.

Ngunit ngayon pa lang ay maaari na itong gamitin sa mga pagtitipong may social distancing at bilang evacuation centers ng mga kababayan nating maaaring maging biktima ng kalamidad. Dahil dito, laking pasasalamat ng higit 6,000 residente ng barangay dahil nagkaroon sila ng bago at matibay na multi-purpose hall. Napapanahon kasi ang pagtatapos ng mga multi-purpose building ng Ako Bicol Party-list hindi lang dahil sa nalalapit na Kapakushan, kundi sa fourth quarter ng taon kasi inaasahang papasok ang malalakas na bagyo tulad ng naranasan ng rehiyon noong 2020.

Sino ba ang makakalimot sa matinding hagupit ni Super Typhoon Rolly noong Nobyembre 2020 kung saan daan-daang libong bahay ang nawasak sa Bicol region? Makadurog puso ang mga natabunang bahay sa San Francisco, Guinobatan at ang mga pamilyang tumatangis dahil sa mga nasawi nilang mahal sa buhay.

Personal ko ring binisita noon ang lalawigan ng Catanduanes na unang binayo ng bagyo. Kasama po tayo sa mga unang kumilos upang tulungan ang lalawigan.

Mahalaga ang buhay ng bawat tao kaya’t minarapat ng inyong lingkod at ng Ako Bicol Party-list na humingi ng tulong sa Philippine Amusement and Gaming Corporation (Pagcor) para sa pagpapagawa ng multi-purpose building na maaaring gamiting evacuation center sa Legazpi City.

Agad naman pong nag-donate ang Pagcor ng P50 milyon para sa pagpapagawa ng naturang pasilidad sa Barangay Homapon na inaasahang pakikinabangan ng higit 5,000 residente ng barangay.

Nagpapasalamat din ang inyong lingkod sa Office of the Civil Defense (OCD) dahil sa pagpapagawa nila ng mga evacuation centers sa iba’t-ibang bahagi ng Bicol region.

Napakahalaga po na may nakahandang masisilungan ang ating mga kababayan tuwing may kalamidad. At sa mga mangangailangan ng tulong, makaasa po kayong laging nandito ang inyong lingkod at ang Ako Bicol Party-list upang damayan kayo sa oras ng kagipitan.

Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano.