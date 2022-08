Makalipas ang dalawang school year ng online classes, magbabalik na ulit sa mga pisikal na klasrum ang ating mga anak. Siguro ay maraming mga magulang ang matagal nang hinihintay na muling magbukas ang mga paaralan. Ibig sabihin nito ay makakabalik na ang ilan sa trabaho at hanapbuhay.

Pero sa kabila ng pagbabalik-eskwela, nananatili ang banta ng COVID-19 at iba pang mga sakit. Importante na tama ang ating gagawing paghahanda sa face-to-face classes upang mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga anak. Marami rin sa mga anak natin ang first time na makakaranas ng face-to-face classes kaya dapat na maging maingat tayo sa transition.

Ano-ano ang pwede nating gawing paghahanda?

1. Kausapin ang ating anak tungkol sa anong inaasahan sa face-to-face classes. Kasama na rito ang magiging set-up sa klase, pag-iiba sa schedule at sa safety protocols ng paaralan na kailangan nilang sundin. 2. Pag-aralan at alamin ang safety protocols sa paaralan at paalalahanan ang ating mga anak tungkol dito. Huwag kalimutan ang basics tulad ng paghuhugas ng kamay, pagsusuot ng face mask at pagpapanatili ng physical distancing. 3. Kung eligible ang ating mga anak, siguraduhing mapabakunahan sila para may dagdag silang proteksyon. 4. Gawing bonding ang paghahanda ng gamit pang-eskwela gaya ng bag, notebook, lapis, bolpen at iba pa. Makakatulong ito na magkaroon ng positibo at masayang disposisyon ang ating mga anak sa muling pagpasok sa klase. 5. Padalhan sila ng sariling alcohol, tubigan, kubyertos, bolpen, papel, at iba pang personal na gamit. Ito ay upang maiwasan ang panghihiram at paggamit nila ng bagay. Pabaunan din sila ng extrang face mask sakaling masira ang suot nila. 6. Pakainin sila ng masusustansyang pagkain, patulugin sila ng maaga at siguraduhing nakakainom ng sapat na tubig para mapalakas ang kanilang resistensya. 7. Kumbinsihin silang magsabi kaagad kung nakakaranas ng sintomas gaya ng sipon, ubo, lagnat, sakit ng lalamunan, pagtatae o sakit ng ulo. 8. Kung hindi kumpyansa sa face-to-face classes, pwedeng piliin muna ang online classes para sa inyong mga anak. Tanungin din ang inyong mga anak kung ano ang mas gusto nila at kausapin ang kanilang mga guro sa mapapagkasunduang desisyon.

Hindi madaling bumalik sa dating gawi lalo na’t may bago na tayong nakasanayan. Kailangan muling masanay sa face-to-face classes matapos ang higit dalawang taon ng online classes at pagsasagot ng modules. Bukod sa pangangalaga sa kalusugan ng ating mga anak, importante ring matutukan ang kanilang emosyonal na kahandaan. Palagi tayong maging bukas na alalayan sila sa pag-a-adjust sa bagong yugtong ito ng kanilang pag-aaral.