Paghahanda kontra Poirier dibdiban: McGregor awat muna sa whiskey

KILALANG mahilig sa good time partikular sa pag-inom ng alak si UFC superstar Conor McGregor.

Pero handa itong pansamantalang talikuran ni Conor upang seryosohin ang training para sa nalalapit niyang pakikipagbugbugan kay Dustin Poirier.

Taong 2018 nang ilunsad ni “The Notorious” ang kanyang Irish whiskey na ‘Proper Twelve’ at madalas rin nitong ipost ang nasabing alak sa kanyang social media accounts.

Sa kanyang Instagram post, nagpasilip ng training ang Irish fighter kasama si trainer John Kavanagh at may caption pang “Me and @coach_kavanagh keeping each other away from the Proper Twelve this camp.”

Magtatagpo sa Enero 23 para sa UFC 257 si McGregor at Poirier sa laban na gaganapin sa Abu Dhabi.

Huling sumabak sa ring ang 32-year-old fighter noong Enero nakaraang taon nang pabagsakin nito si Donald Cerrone via first-round TKO victory.

Samantala nito ring 2020, inihayag ni eight-division world champion Manny Pacquiao na gusto nitong makalaban si McGregor.

“Sa akin, McGregor,” sambit ni Pacquiao sa ANC’ Headstart kasama si Karen Davila nang matanong kung sino ang gusto nitong makaharap.

“Because I want to experience to fight an MMA fighter,” sabi pa ni Manny. (JAToralba)