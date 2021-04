Paggunita sa ika-500 taon ng kagitingan, lakas, at pakikipagkapwa-tao ng Pinoy

Kilala ang mga Pilipino na mabuti ang pakikitungo sa ibangtao.

Ayon sa kasaysayan, malugod ang naging pagtanggap ng ating mga ninuno sa mga dayuhang unang tumapak sa bansa.

Ibinahagi ng mga katutubong Pilipino ang kanilang pagkain, gamit, at tirahan sa mga manlalakbay na gustong matuklasanang mundo.

Dahil dito, malaki ang naging parte ng mgakatutubo sa tagumpay ng ekspedisyon ng pag-ikot sa mundo, 500 na taon na ang nagdaan.

Lumipas ang maraming taon at nakilala ang mga Pilipino saating pakikitungo sa iba. Hanggang ngayon, saang sulok man ng mundo, kahanga-hanga pa rin ang pakikipagkapwa-tao ng Pinoy.

Dahil sa pandemya at sa mga restriksyong kaugnay ng pagbiyahe, maraming mga banyagang turista ang na-stranded sa Pilipinas. Sinigurado ng Department of Tourism (DOT) nasila ay mabibigyan ng tulong pagdating sa pagkuha ng sweeper o commercial recovery flights, transportasyon sa lupao tubig, accommodations, at pagkain habang sila’y nasabansa. Minabuti rin ng tanggapan na makipag-ugnayan sanasyonal at lokal na pamahalaan, mga embassy, at mgakumpanya ng airlines para sa mas maayos na prosesongikagiginhawa ng mga turista.

Ang serbisyong ito ay maihahalintulad sa naging pagtanggap ng ating mga ninuno samga bisita ng bansa noon. Isa mang malaking pagsubok ang pandemya, binigyan tayo nito ng pagkakataong ipakita ang kabutihang likas sa atin.

Ngayong 2021, ipinagdiriwang din natin ang ika-500 naanibersaryo ng Battle of Mactan. Isang importantengkaganapan ito sa ating kasaysayan dahil ito ang unangtagumpay ng mga Pilipino laban sa mga mananakop.

Ang tapang at galing ni Lapulapu ay pinupuri hanggang ngayon, lalo na sa Cebu. Naging inspirasyon siya para sa mga susunodna henerasyon ng mga bayaning lubos ang pagmamahal para sa bayan sa gitna man ng pagsubok.

Ang galing, tapang, at pagmamahal sa bansa na ipinakita niLapulapu noon ay makikita natin sa ating frontliners ngayon. Bukod sa mga doktor, kasama rin dito ang tourism workers na nagtatrabaho sa airports at quarantine facilities. Hindi biro ang pagtugon sa mga pangangailangan ng publiko sa gitna ng pandemya at dahil dito, nararapat lang na sila ay tawagingmga makabagong bayani.

Nakakatuwa ring makita ang kanya-kanyang paraan ng pagtulong ng mga mamamayan sa kani-kanilang mgakomunidad. Matinding pagsubok man ang pandemya, ang ating patuloy na pagbabayanihan ang nagbibigay sa atin ng pag-asa.

Huwag kalimutang magsuot ng face mask at face shield, ugaliing maglinis ng kamay, at panatilihin ang pisikal nadistansya. Hanggang sa muli, Pinas!