Paggiba sa Boracay resort ng bata ni Pacquiao kulang;

Hindi sapat para sa mga kongresista na gibain at ipasara lamang ang Boracay West Cove resort na sinasabing masyadong maimpluwensiya at matagal na nakapag-operate kahit maraming paglabag sa batas ang kanilang establisimiyento na itinayo sa nasabing isla sa Malay, Aklan.

Bukod sa may-ari ng Boracay West Cove, may pananagutan din diumano ang local government unit (LGU) at Department of Environment and Natural Resources (DENR).

“Dapat honest to goodness at walang papaboran ang pagpapatupad ng batas ng DENR pati na ng mga LGU. Dapat silang imbestigahan at kung mapapatunayang may paglabag, ipatupad ang penalty,” giit ni ACT Teachers Party-list Rep. France Castro.

“All government agencies national or local res­ponsible in issuing permits despite possible violations should be held accoun­table,” pahayag naman ni Anakpawis Party-list Rep. Ariel Casilao.

Para naman kay Akbayan Party-list Rep. Tom Villarin, kitang-kita na ang pagkaganid ng mga negosyante at ang garapal na paglabag sa mga patakaran ang dahilan ng pagtindi ng polusyon sa Boracay.

Maging sina Senador Joel Villanueva at Sherwin Gatchalian ay nagsabi na hindi pa rin lusot ang mga may-ari ng resorts sa Boracay kahit gibain pa ng mga ito ang kanilang mga pasilidad.

Malapit na kaibigan ni Senador Manny Pacquiao ang may-ari ng kontrobersiyal na Boracay West Cove na si Crisostomo Aquino na diumano’y tinulungan pa niya para makakuha ng permit.