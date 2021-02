Paggawa ng mga sirang daan at patubig sa Bicol

Sinimulan na po ng Ako Bicol Party-list ang paggawa sa nasirang daan sa Purok Kuatro, Barangay Padang, Legazpi City. Ipinaabot sa atin ang isyung ito ng mga nasasakupan ni Barangay Kagawad Mark Bien. Nawasak ang daan dahil sa magkakasunod na bagyo noong 2020. Humihingi po kami ng kaunting pang-unawa kung ‘di agad naipagawa ang nasirang kalsada dahil sa lawak at tindi ng pinsalang dulot ng mga nagdaang bagyo sa Bicol Region noong nakaraang taon.

Batay kasi sa opisyal na ulat ng Department of Public Works and Highways (DPWH), umaabot sa P4.621 bilyon ang halaga ng nasirang imprastraktura sa rehiyon. Kabilang sa mga nawasak ay mga kalsada, tulay, flood control structures, government buildings at marami pang iba.

Bukod ito sa P1.1 bilyong halaga ng nasirang pananim kung saan higit 50,000 metriko tonelada ng produktong agrikultura ang hindi napakinabangan ng ating mga kababayang magsasaka. Subalit mas nakalulungkot, at ‘di matutumbasan ng anumang halaga, ang mga buhay na nawala, karamihan sa lalawigan ng Albay.

Malaking pasanin ang nakaatang sa balikat ng DPWH upang magawa agad ang mga nasirang imprastraktura kaya’t tumulong ang inyong lingkod at ang Ako Bicol Party-list sa misyong ito. Nang matapos ang sunud-sunod na bagyo, nagpadala ako at ang AKB ng bulldozer, backhoe at iba pang heavy equipment sa Catanduanes upang magsagawa ng road clearing operations sa Barangay Salvacion sa bayan ng Baras at Barangay Hicming sa lungsod ng Virac.

Napabilis ang paghahatid ng tulong nang matanggal ang mga nakahambalang sa kalsada, tulad ng gumuhong lupa, bato at nabunot na punungkahoy mula sa bundok. Nagpadala rin tayo ng drilling machine upang makapagpatayo ng water system sa mga komunidad na nawalan ng pinagkukunan ng malinis na tubig. Labis pong nagpasalamat ang mga lokal na opisyal ng Catanduanes sa pagsaklolo ng inyong lingkod at AKB sa kanilang lalawigan.

Ngayong may bagong bagyo na namang pumasok sa ating bansa, tuluy-tuloy pa rin ang pagtulong sa ating mga kababayang nasalanta ng kalamidad. Noong ipinarating ni Kagawad Bien ang sirang kalsada sa Barangay Padang, agad nating binigyang tugon ang kahilingan ng mga residente lalo’t marami ang mga dumadaan sa nasirang kalye. Ito kasi ang pangunahing lansangan na ginagamit ng mga magsasaka upang maibaba ang kanilang produkto kaya’t labis silang naapektuhan nang masira ito. Malaking tulong ang heavy equipment na ipinadala natin para agad magawa ang daan.

Plano rin ng Ako Bicol Party-list na lagyan ng sementadong kalsada, flood control at water system project ang lugar upang mas maraming maserbisyuhang residente. Asahan po ninyong tututukan at mamadaliin natin ang proyekto upang agad na mapakinabangan ng mga residente.

Maogma ako na mahiling an ngirit sa pandok kan mga residente mantang nagpapadagos an patrabaho kan saindang agihan.