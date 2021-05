Paggamit Kay Lapulapu

Sensitibo ang mga Oponganon (mga taga Mactan Island) ukol kay Lapulapu.

Maaalala na minsan nang inudyok ng pamahalaang lokal nito na ipatigil ang isang patalastas sa telebisyon sa pagsasabing ang Labanan sa Mactan ay nagsimula dahil sa isang diaper.

Noong ika-500 taon ng tagumpay sa Mactan, nagitla ako habang nakikinig sa talumpati ni Senador Bong Go dahil binaggit niya sa mismong okasyon ng paggunita ang isang kamaliang tatlong taon na naming pilit binubura sa kamalayan ng mga tao mula nang magsimula ang Kwinsentenaryo.

Ayon sa kanya: 1. Ang East King of Sulu raw na nagbabantay sa buong kapuluan ng Pilipinas ay inutusan si Lapulapu na magmasid kung bakit may dayuhan na dumaong sa Mactan; 2. Mula sa Sulu, nagsama ng mga mandirigmang Tausug si Lapulapu gamit ang mga bangka at naganap ang Battle of Mactan. Kabahagi raw ang mga taga-Mindanao sa tagumpay.

Biruin, sa harap ng mga Oponganon, sinabi mong hindi talaga taga Mactan si Lapulapu.

May lusot sila kung tutuusin kasi binaggit naman nila na hindi kanya galing ito, ngunit nagmula sa “dalubhasang” si Abraham Idjirani. Sa kasamaang palad, hindi naman historyador si Abraham Ibarani-Idjirani kundi ang tagapagsalita ng Sultanato ng Sulu.

Hindi ko naman masisisi ang senador dahil hindi naman siya historyador, ngunit marahil may agenda kasi ang pagbanggit sa bersyong ito. Ang ikonekta ang lahat sa Mindanao nina Duterte at Go.

Hindi siya ang naunang pulitiko na ginamit si Lapulapu. Noong naging Tourism Secretary si Richard “Wow Dick” Gordon, nagpatayo siya ng napakalaking monumento ni Lapulapu sa Rizal Park na tinatawag na “Sentinel of Freedom.” Sabi ng iba wala namang kinalaman sa Maynila si Lapulapu. Ngunit kumalat ang mga larawan sa mga poste nina Rizal na nagsasabing siya ay ang “The Tagalog Christian” katabi ng larawan ni Lapulapu ang “The Visayan Muslim.” Sinasabing nais ligawan ng kalihim noon ang boto ng Mindanao para sa darating na halalan 2004.

Dahil kakaunti ang binabanggit ng mga nakakita sa Labanan sa Mactan ukol kay Lapulapu, maraming naisulat na mga kathang-isip na mga kuwento ukol sa kanila na inakala nang iba ay historikal. Isa na rito ang mga kuwentong Tausug si Lapulapu mula sa historyador na si Nasser Marohamsalic at sa nobela ni Abdel Tillah na “Kris of Justice.” Hindi maaaring maging Muslim sina Lapulapu dahil ayon kay Antonio Pigafetta ang mga Cebuano ay may mga tattoo at kumakain ng baboy, mga bawal sa Islam.

Mahalaga pa rin ang lahat ng kuwentong ito dahil bagama’t mali, nakikita natin kungg paano pahalagahan si Lapulapu sa pag-aangkin sa kanya ng marami, pati na mga nasyunalista at historyador kung nais nilang bigyan ng lakas ng loob ang bayan. Lahat naman tayo, ginagamit si Lapulapu, wala namang masama diyan. Yun lang minsan pinipilit ang wala para sa pulitikal na interes.