Pagdinig ng Kongreso sa 2023 budget umusad na

Magandang araw, mga kababayan kong Bicolano! Sadyang kaybilis po ng panahon dahil ngayon ay Setyembre na at muli na namang maririnig ang pamosong awitin ni Jose Mari Chan. Magsisimula na rin ang countdown kung ilang araw pa bago sumapit ang Pasko 2022.

Sa Mababang Kapulungan ng Kongreso, nagsimula na rin ang pagtalakay sa panukalang P5.268 trilyong budget para sa taong 2023. Noong nakaraang Biyernes, Agosto 26, nagkaroon ng briefing ang Development Budget Coordination Committee sa mga kongresista.

Iprinisinta ng economic managers ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 2023 micro economic targets, revenue projections, borrowing levels, advocate budget level, at iba pang gastusing nakapaloob sa National Expenditure Program o NEP.

Ang DBCC po ay binubuo ng Department of Budget and Management (DBM), National Economic and Development Authority (NEDA), Department of Finance (DOF), at Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP).

Bilang chairman ng House committee on appropriations, ang inyong lingkod ang nagtimon sa briefing. Sa pagbubukas ng pagpupulong, aking binanggit na kailangang himayin ang 2023 budget upang masigurong ito’y akma sa socio- economic agenda ng Pangulo.

Titiyakin natin na ang bawat pisong nakapaloob sa panukalang budget ay nakatuon upang tugunan ang seguridad sa pagkain, mapababa ang inflation, mabawasan ang kahirapan at iba pang hakbang upang muling mapasigla ang ekonomiya.

Nakiusap po ako sa aking mga kasama sa Kongreso na tumulong sa trabahong inatang sa atin ng sambayanang Pilipino upang matiyak ang maganda nilang kinabukasan.

Target pong aprubahan ng Kongreso ang 2023 budget bago sumapit ang Christmas break upang agad malagdaan ni Pangulong Marcos at maiwasan ang paggamit ng reenacted budget.

Pinakamalaki sa pinaglaanan ng pamahalaan ang education sector sa halagang P852.8 bilyon. Kabilang na po rito ang budget ng Department of Education (DepEd), State Universities and Colleges (SUCs), Commission on Higher Education (CHED) at ang Technical Education and Skills Development Authority (TESDA). Malaking bahagi nito ay para sa DepEd sa halagang P710.6 bilyon mula P633.3 bilyon ngayong taon.

Noong Agosto 22 ay nagbukas na ang klase para sa School Year 2022-2023. Higit sa 28 milyong mag-aaral ang nagpa-enroll. Madami sa kanila ang sumalang sa in-person classes habang ang iba naman ay online learning pa rin bilang preparasyon sa full face-to-face classes sa Nobyembre.

Upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at mga guro sa banta ng COVID-19, muli pong namahagi ang Ako Bicol Party-list ng mga health care supplies tulad ng face masks, alcohol, face shields, at PPEs sa dalawang paaralan sa Tabaco City noong Agosto 25,2022. Kabilang dito ang Hacienda Elementary School at Basud Elementary School. Sa mga susunod na araw ay marami pa tayong ipapamahaging health care supplies sa iba pang paaralan sa Bicol Region.

Asahan po ninyong patuloy na tutulong ang inyong lingkod at ang Ako Bicol Party-list upang tiyakin ang kaligtasan ng mga mag-aaral at guro, gayundin ang pag-ayuda sa mga kapuspalad na mag-aaral upang sila ay makapagtapos ng pag-aaral. Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!