Pagdating ng Sputnik V bulilyaso uli

Naantala sa ikalawang pagkakataon ang pagdating sa bansa ng bakunang Sputnik V mula sa Russia.

Sinabi ni Presidential spokesman Harry Roque na nagkaroon ng panibagong delay ang pagdating sana kahapon ng 15,000 doses ng Sputnik V dahil sa logistical challenge.

Ani Roque na posibleng sa susunod na buwan darating ang initial supply ng Sputnik V mula Russia.

“We confirm that logistical challenge resulted in the delay of the arrival of 15,000 trial order of Sputnik V. Vaccine czar Carlito Galvez has taken steps to address these challenges and aims to receive the initial order of the Russian vaccine in the month of May instead,” ani Roque.

Unang itinakda ang pagdating ng Sputnik V noong nakalipas na linggo subalit hindi ito natuloy. (Aileen Taliping)