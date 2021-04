‘Pagdasal niyo ako’ Sharon ‘wasak’ na naman

Nag-alala, nakaramdam ng takot, ang mga kaibigan, fan ni Sharon Cuneta sa last post niya na ‘Grow Anyway’ dahil sa caption nito.

“Rarely has my faith in our Almighty God ever wavered… But now, sadly, as I am only human after all, it is wavering… I am devastated. And forgive me if I cannot yet tell you why. Please pray for me. Thank you so much,” sabi ni Sharon.

Sa totoo lang, madalang mo ngang makitang nagpu-post si Sharon ng mga ganito, lalo na at may kinalaman sa paniniwala sa Diyos.

Kaya agad na nagparamdam ang mga mahal niya sa buhay, tulad ni Judy Ann Santos na nagsabing, ‘We’re all here for you ate…”

Ganun din sina Sherilyn Reyes, Ogie Alcasid, Rosanna Roces, at ang mister niyang si Sen. Kiko Pangilinan, na nag-comment ng emoticon na dasal at mga puso.

Mahigpit na yakap, taos-pusong pagmamahal naman ang alok ng mga tagahanga ni Shawie. Pinagdarasal din nila na kung ano man ang pinagdadaanan ni Sharon ngayon, sana ay malampasan agad nito, matapos na agad, at bumalik na ulit siya sa pagiging masayahin. (Dondon Sermino)