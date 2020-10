Kamara nanindigan na walang iligal sa pagpasa ng budget

Hindi umano posible ang nais mangyari ng mga taga-suporta ni Marinduque Rep. Lord Allan Velasco na iluklok itong Speaker kahit na suspendido ang sesyon ng Mababang Kapulungan ng Kongreso.

Kaakibat nito ay iginiit ng kampo ni Speaker Alan Peter Cayetano na walang iligal na nangyari nang aprubahan nito ang 2021 national budget sa ikalawang pagbasa nitong Martes, Oktubre 6 at kasunod nito ay sinuspinde ang sesyon hanggang sa Nobyembre 16.

Nilinaw ng mga lider ng Mababang Kapulungan ng Kongreso na hindi uubra ang ipinagpipilitang kartada ng kampo ni Velasco kaugnay sa pagdaraos ng sesyon pagsapit ng Oktubre 14, ngayong taon para maagaw ang poder mula kay Speaker Cayetano.

Ipinaliwanag ni Deputy Speaker at Mandaluyong City Rep. Neptali Gonzales II na iligal ang gagawing pagdaraos ng sesyon ng mga kakampi ni Velasco.

“Naka-adjourn na ang session, sarado ang plenary… maraming mga kailangan para sila ay makapag-session. It will be an illegal session,” paglilinaw ni Gonzales sa isang pulong-balitaan kahapon.

“Wala, paano sila magse-session when session is supposedly suspended up to November 16? Kung magmi-meeting sila at mag-e-elect sila ng mga officers nila, it will just become a social club,” dagdag ni Gonzales.

Ang tinutukoy ni Deputy Speaker Gonzales ay ang pahayag ni Buhay Party-list Rep. Lito Atienza, AAMBIS-OWA Rep. Sharon Garin at iba pang kaalyado ni Velasco na maaaring magdaos ng sesyon ang mayorya ng mga miyembro ng Kamara sa Oktubre 14 para matapos na ang sigalot sa Speakership.

Pinayuhan ni Gonzales ang mga sumusuporta kay Velasco na sundin ang patakaran.

Nakahanda naman aniya sila na harapin ang mga ito.

“Let us follow the rules in unseating the Speaker, electing a Speaker, and that can only be done sa plenary…we are ready na harapin sila in a parliamentary warfare that will dislodge Speaker Alan (Cayetano),” ani Gonzales.

“One thing is definitely sure, ang sa akin, ang Speakership po ay palaging pakitaan ng tao ‘yan. So far ang nangyayari ngayon, panay media hype sila… It’s one thing. It’s another thing na makita ‘yung mga tao na ‘yan,” pagbibigay-diin ni Gonzales.

Ganito rin ang saloobin ni Deputy Speaker at Camarines Sur Rep. Luis Raymund “LRay” Villafuerte Jr.

Inihayag ni Villafuerte na kailangang patunayan ni Velasco na may sapat na bilang na sumusuporta rito para maging Speaker.

“The talks leading to Oct 14 is just pure psywar, hearsay. Kumbaga they’re just testing the reaction of their colleagues. But at the end of the day, numero pa rin talaga,” sabi ni Villafuerte.

Sa katunayan ani Villafuerte kung totoong may sapat na bilang ng mga sumusuporta kay Velasco dapat nitong mga nagdaang araw pa lamang ay iginiit na ng mga ito ang pagpapatalsik kay Speaker Cayetano.

“Kung gusto ni Lord Velasco, his ambition and desire is to be Speaker, it’s a numbers game. If they had the numbers yesterday, the other day, they would have pushed for it.

Nung nagbotohan ha, wala ni isang tumayo para sa kanya (Velasco). Not one of them stood up and supported Velasco. I saw supporters of Velasco on the floor that did not even bother to stand up para kay Congressman Lord. So, wala po talagang numero sila,” hirit ni Villafuerte.

Binanggit ni Villafuerte na pinatunayan na ni Speaker Cayetano na suportado siya ng mayorya ng mga miyembro ng Kamara matapos bumoto ang 184 bilang ng mga kongresista para awatin ang alok nito na magbitiw bilang Speaker noong nakaraang linggo.

Samantala, klinaro rin ni Deputy Speaker Gonzales na walang iregularidad sa nangyaring sesyon nitong Oktubre 6, ngayong taon.

Hindi umano ginipit at sinadyang ietsapuwera ang ilang kongresista na kakampi ni Velasco gaya ng himutok at ngalngal ng mga ito na hindi sila pinayagan na makapagsalita o makapagpaliwanag.

“The rules governing the virtual session was not designed against the Velasco group. It was designed to make Congress ready to do the legislative task (despite) the health quarantine protocols. What’s the alternative? Tell me. Ano? Would we rather stop the proceedings? Hintayin natin matapos ang pandemic?” tanong ni Gonzales.

“Totoo sa Zoom muted lahat. Can you just imagine na i-unmute mo yan? Can you just imagine itong noise na ‘to will be broadcasted simultaneously?” paliwanag pa nito.

Para naman kay House Committee on Public Accounts chairperson at Anakalusugan Party-list Rep. Michael Defensor, binigyang-diin nito na ginampanan nila ang kanilang tungkulin sa pag-akto sa pambansang pondo at patuloy umano nilang gagawin ang kanilang trabaho.

“Ibahin natin ‘yung trabaho, ibahin natin ‘yung sabihin natin ‘yung tactics in the fight. As far as the budget is concerned, we did our job. We approved it already and we will continue to work,” ayon kay Defensor.