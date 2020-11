Pagdanganan swak sa weekend play

LEVEL up si Bianca Pagdanganan sa pagsalansan ng one-under 69 para manatiling perfect sa pagpasok sa cut sa pampito niyang torneo sa 71st United Stated Ladies Professional Golf Association (LPGA) Tour 2020.

Kasama ang 73 sa first 18 holes kung saan kabilang siya sa 16 na kasalo sa 63rd spot, may 142 total na ang 23-year-old Pinay rookie pro mula sa Quezon City para umangat din sa 11 magkakabuhol sa ika-33 puwesto sa pag-abante sa weekend play ng $1.5M 11th Pelican Women’s Championship 2020 sa Pelican Golf Club sa Belleair, Florida nitong Biyernes (Sabado/Manila time).

Pero nasa 10 strokes na ang pagkaiwan niya sa bagong lider na si world No. 2 Sei Young Kim na umusok sa bogey-free 65-132. May 1-stroke lead ang 27-anyos na Koreana kay American Ally McDonald (66-133), at dalawa kina overnight leader German Sophia Popov at Northern Ireland’s Stephanie Meadow.

Nagtala si Pagdanganan ng tatlong bogey sa first, eight at 16th holes, pero bumawi sa apat na birdie sa second, third, 13th at 14th (35-34) sa pagbuwelta mula sa first round sa isang double bogey at apat na bogey na rito rito’y may apat din siyang birdie. (Ramil Cruz)