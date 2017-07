Pagdami ng colorum na Uber at Grab kasalanan ng LTFRB

Sinisi ng ilang mambabatas ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) kung bakit nagkaroon ng problema ang Transport Network Company na Uber at Grab.

Ayon kay House Committee on Metro Manila Development Chairman Winston Castelo, ang LTFRB ang kailangang magpaliwanag kung bakit lumala ang problema ng mga colorum na transport service.

“Ang unang tanong natin sa LTFRB bakit ang laki ng backlog sa pagpoproseso ng permit? Bakit tinatanggap ang aplikasyon pero hindi naman inaayos kaya resulta ang daming colorum,” ani Castelo.

Sinabi ni Castelo na dapat bilisan ang pagresolba sa problemang ito lalo’t unfair ito sa mga nag-invest at bumili ng sasakyan para magpa-accredit ng maayos sa Uber at Grab.

Giit naman ni Puwersa ng Bayaning Atleta (PBA) party-list Rep. Jericho Nograles, hindi aniya ang Uber at Grab lamang ang dahilan ng pagsisikip ng daloy ng trapiko dahil kagagawan din ito ng mga pasaway na tsuper ng mga pampasaherong sasakyan at ang mga nagsulputang illegal terminals sa iba’t ibang panig ng Metro Manila.

Nangangamba si Nograles na kung patitigilin ng LTFRB ang operasyon ng Uber at Grab ay lalong lumala ang problema sa traffic at magkakaroon ng shortage sa public utility vehicles.

“The traffic is so bad and the government is trying is best to address the presidential promise to address traffic. The suspension of Uber and Grab will only worsen traffic. These are private entities that are heavily self regulated and pay their taxes correctly. Don’t kill it,” giit ng kongresista.