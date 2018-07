Pagcor sobrang luho: 25M gold carat ring pinamudmod sa mga empleyado

KINUWESTIYON ng Commission on Audit (COA) ang maluho at hindi makatarungang pamimigay ng Philippine Amusement and Gaming Corporation (Pagcor) ng 18 karat gold memento ring at cash award sa kanilang mga loyalty awardee na umabot sa mahigit P25 milyon.

Natuklasan sa 2017 annual audit report ng COA sa Pagcor na uma­bot sa P13.020 milyon ang mga naipamaha­ging memento ring ng ahensiya sa kanilang mga empleyado na ­umabot ng 20 taon ang serbisyo samantalang P12.495 milyon naman ang naipalabas nitong pera bilang cash award.

Sinabi ng COA na totoong nakasaad sa handbook ng mga empleyado ng Pagcor ang pamamahagi ng nasabing mga award subalit labag at sobra anila ito sa itinatakda ng kanilang panuntunan.

Sa inisyung circular ng Pagcor noong 2013, ang maximum cash award na dapat ipagkaloob sa kanilang mga loyalty awardee ay P10,000 lang.

Gayonman, pinanindigan ni Pagcor chairperson at chief executive officer Andrea Domingo na makatarungan at tama lang ang kanilang naging hakbang sa paraan nang pagkilala sa ipi­namalas na dedikasyon at serbisyo ng kanilang mga empleyado.

Subalit hindi pa rin naging katanggap-tanggap sa COA ang naging paliwanag ni Domingo.

“We recommended­ and management agreed to seek clarification/approval from the Office of the President on the grant of benefits particularly the loyalty awards to its Pagcor employees,” ayon sa COA.