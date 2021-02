Pagcor pinondohan konstruksiyon ng Romblon, Zamboanga del Sur evacuation center

Sinelyuhan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation (Pagcor) ang partnership sa pagitan ng provincial government ng Romblon at munisipalidad ng Dinas sa Zamboanga del Sur matapos na aprubahan ng state-run gaming agency ang pondo para sa konstruksyon ng Multi-Purpose Evacua­tion Center (MPEC) sa nasabing mga lugar.

Nagbigay ng inisyal na pondo ang Pagcor ng P25 milyon sa bawat local government unit (LGU) nitong Pebrero 11, 2021 upang masimulan ang pagtatayo sa evacua­tion center sa kanilang mga lokalidad.

Sa P50 million, ang bawat two-storey MPEC ay may kitchen, storage­ sa relief goods, toilet at shower room para sa mga babae at lalaki, lactating room sa mga nagpapadedeng ina at badminton-court type na maaaring magamit sa sports events at iba pa kapag hindi ginagamit na evacuation site.

Sa lalawigan naman ng Romblon ay pinondohan ng PAGCOR ang MPEC na itatayo sa Sibuyan District Hospital Compound sa Poblacion, Cajidiocan habang ang evacuation center sa Dinas, Zamboanga del Sur ay sa Brgy. Legarda Uno namang itatayo. Ang dalawang istraktura ay matapos sa taong ito.

Si Pagcor Chairman at CEO Andrea Domingo ang nanguna sa turnover ng mga check sa Romblon at Dinas kung saan ay ipinagmamalaki nito na ang vision ng ahensiya na magkaloob ng maayos na evacuation center kahit sa malalayong komunidad ay nagkakaroon na ng katuparan.