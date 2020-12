Pagcor pinondohan 2 evacuation center sa Bicol

Matapos ang serye ng mapaminsalang bagyo na tumama sa Bicol region, pinangunahan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR) ang konstruksyon ng dalawang multi-purpose evacuation center (MPEC) dito.

Tumanggap ng tig-P50 milyon mula sa Pagcor ang Brgy. Homapon sa Legazpi City at Brgy. Tomolin sa Ligao, Albay para sa pagtatayo ng typhoon-resilient evacuation center. Dalawang palapag ito na may kompletong pasilidad mula sa silid para sa mga kagamitan at badminton-type area.

Sa grounding breaking ceremony sa dalawang MPEC nitong Disyembre 11, giniit ni Pagcor President and Chief Operating Officer Alfredo ang kahalagahan ng pagkakaroon ng permanenting evacuation center sa Bicol, dahil na rin kabilang ito sa mga pinakaapekto ng bagyo sa bansa.

“While Bicolanos are used to these typhoons including the damages to people and properties, it has become evident in the past years that typhoons are becoming increasingly powerful and the people are becoming more vulnerable,” aniya.